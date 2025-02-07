Для предприятий сферы услуг и торговли в Узбекистане продлят действие льготы по социальному налогу. Об этом на совещании 7 февраля сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

На днях на заседании Общественного совета по поддержке предпринимательства при президенте предприятия общественного питания и розничной торговли обратились к властям с предложением продлить льготы по соцналогу, введённые постановлением главы государства в апреле 2022 года.

До 1 января 2025 года ставка социального налога составляла 1% для предприятий в сфере розничной торговли и общепита, гостиничных услуг (размещение), пассажирских и грузовых перевозок, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.

За этот период число предприятий выросло в 1,5 раза, а количество работников увеличилось на 220 тысяч человек. Благодаря выходу многих компаний из «тени» и официальному оформлению зарплат, фонд оплаты труда вырос в 3,2 раза, что принесло дополнительно 2,1 трлн сумов налоговых поступлений, говорилось на совещании.

На встрече отмечалось, что средняя зарплата линейного персонала в этих сферах на начало этого года превысила 3 млн сумов. Предприниматели мотивировали предложение сохранить льготу тем, что компании в этом случае будут официально отражать всех работников и их зарплаты — это, в свою очередь, означает рост налогооблагаемой базы, пишет Spot.





Президент одобрил предложение о продлении льготы ещё на три года (до 2028 года), но теперь она будет распространяться только на работников сервисных предприятий младше 30 лет с зарплатой не менее 3 млн сумов.

Кроме того, будет усилен контроль над предпринимателями, выплачивающими зарплаты «в конвертах» и ведущими нелегальную деятельность.

Компании в сферах строительства, торговли и общественного питания получат разрешение на заключение краткосрочных и упрощённых трудовых договоров (по почасовой или сдельной оплате труда).