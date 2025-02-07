Пресс-секретарь главы государства Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал слухи о сокращении штата в Администрации президента (АП).

Telegram-канал Platforma.uz со ссылкой на слова президента Шавката Мирзиёева во время совещания 7 февраля сообщил, что штатные единицы АП будут сокращены как минимум на 50%, сокращения затронут и другие государственные организации.

По словам Шерзода Асадова, оптимизация штата является постоянно идущим процессом в органах государственной власти и управления всех уровней — от Администрации президента до нижестоящих ведомств.

«Главная цель — сокращение дублирующих функций, повышение эффективности системы государственного управления и деятельности госслужащих, а также обеспечение рационального и экономного использования бюджетных средств во всех ведомствах. Объем и масштаб данного процесса станут ясны лишь после проведения соответствующих исследований и анализов», — сказал он.

Пресс-секретарь попросил СМИ, блогеров и пользователей социальных сетей при распространении информации по этой теме опираться только на официальные источники.

Ранее президент указом от 22 октября сократил численность управленческого персонала государственных органов ещё на 2845 единиц (5,2%). Также уменьшилась численность работников аппарата управления хокимиятов.