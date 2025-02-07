Правительства Узбекистана и России создадут новый механизм регулирования трудовой миграции, сообщила пресс-служба Агентства миграции при Кабинете министров.

Директор агентства Бехзод Мусаев и руководитель Федеральной службы по труду и занятости России (Роструда) Михаил Иваньков в Москве обсудили этот и другие вопросы двустороннего взаимодействия.

Принято также решение о реализации совместных проектов по созданию в Узбекистане специальных учебных центров для граждан, желающих временно работать в России.

«Федеральная служба по труду и занятости также будет тесно взаимодействовать с Агентством миграции по изучению деятельности работодателей и определению их благонадёжности», — говорится в сообщении.





Стороны также договорились, что трудовые мигранты из Узбекистана смогут сдавать экзамен по русскому языку для получения разрешения на проживание и работу (патентов) в России, находясь у себя на родине. Сдать этот экзамен можно будет в филиале Многофункционального миграционного центра (ММЦ) имени Сахарова в Ташкенте. Он был открыт в 2021 году на базе моноцентра «Ишга мархамат» в Яшнабадском районе столицы.

На встрече также обсуждалось упрощение процесса получения патентов для граждан Узбекистана, а также совершенствование деятельности филиала ММЦ в Ташкенте.

Делегация Узбекистана, посещая Москву 4−5 февраля, провела встречи в министерствах внутренних и иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, науки и высшего образования, а также в Роструде и правительстве Москвы.

В повестке центральное место занимало, в частности, решение проблем, с которыми сталкиваются граждане Узбекистана на территории России, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Делегация Узбекистана подчеркнула, что важно ускорить проработку вопроса о переносе процедуры получения разрешительных документов для мигрантов на территорию Узбекистана.

Стороны выразили готовность и далее содействовать процессу легализации правового статуса граждан Узбекистана, а также создать благоприятные условия для их временной трудовой деятельности в России по линии организованного набора.

В частности, сообщили в МИД Узбекистана, Роструд прорабатывает вопрос создания Единого оператора по организованному привлечению иностранных работников, а также разработки преференциальных условий, включая оплату патента за счёт работодателя. «Кроме того, российская сторона заверила, что приложит все усилия для предотвращения распространения в медиапространстве недостоверной и ангажированной информации о трудовых мигрантах в РФ», — добавили в пресс-службе МИДа.

Напомним, итогом визита делегации также стало подписание соглашений об организованном трудоустройстве 7000 граждан Узбекистана в крупных компаниях в России, включая Ant Yapi, Ozon Community, ПЭК и SPAR Middle Volga.