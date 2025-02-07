Государственные банки Узбекистана отстают от частных в развитии онлайн-услуг и создании привлекательных финансовых продуктов для населения. Об этом 7 февраля на совещании по развитию сферы услуг заявил президент Шавкат Мирзиёев.

В прошлом году количество пользователей дистанционных услуг в частных банках выросло на 32%, тогда как в госбанках этот рост составил всего 13%.

Глава государства подчеркнул важность увеличения объёма дистанционных услуг минимум на 30% в этом году.

Например, если базы данных кадастра, налоговых и судебных органов будут интегрированы в информационные системы банков, то необходимость нотариального оформления запрета на залоговое имущество отпадёт, сказал он.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным ведомствам разработать предложения по упрощению процедуры получения онлайн-кредитов.

Напомним, с 1 ноября Центробанк ввёл ограничения в порядок выдачи онлайн-кредитов для предотвращения случаев мошенничества, когда на имя граждан оформляются кредиты и затем средства выводятся с карт через p2p-операции. Для борьбы с этими случаями внедряется «период охлаждения» и дополнительной идентификации.

Сегодня процедура наложения запрета на отчуждение заложенного имущества требует нотариального оформления. Согласно статье 11 закона «О залоге», договор о залоге недвижимого имущества подлежит обязательному нотариальному удостоверению и государственной регистрации. При этом нотариус одновременно с удостоверением договора налагал запрет на отчуждение предмета залога.

Однако с 1 октября 2022 года был запущен банк данных об имуществе, на которое наложен арест либо запрет на передачу другим лицам. С тех пор наложение и снятие запрета на имущество осуществляется банками и другими кредитными организациями, оформившими договоры залога (ипотеки), самостоятельно через автоматизированную информационную систему «Нотариус».