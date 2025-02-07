Агентство миграции при правительстве Узбекистана подписало соглашения с рядом российских компаний по организованному трудоустройству сограждан в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Директор агентства Бехзод Мусаев в ходе рабочей поездки в Москву провёл встречу с руководителями около 20 компаний, работающих в России.

«Встреча оказалась плодотворной для обеих сторон. В завершение были подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями Ant Yapi, Ozon Community, ПЭК и SPAR Middle Volga по организационному набору 7000 наших соотечественников в этих компаниях», — говорится в сообщении агентства.

Были изучены условия и ежемесячная заработная плата в этих компаниях. Мероприятия по отбору кандидатов пройдут в регионах Узбекистана уже в феврале.

Ant Yapi — турецкий строительный холдинг. На одном из его объектов в России уже трудятся около 800 узбекистанцев, приехавших по процедуре организованного набора. Делегация агентства ознакомилась с условиями работы и проживания.

Всего же на объектах Ant Yapi в России на декабрь 2024 года работало около 20 тысяч узбекистанцев. Агентство миграции тогда объявляло о потребности холдинга ещё в 2000 специалистов в сфере строительства.

В январе Агентство миграции проводило набор среди жителей Бухары на 450 рабочих мест для работы на складах российской компании Ozon Community. Предлагаемая зарплата составляла 70−100 тысяч рублей (9,4−13,4 млн сумов).

Российская логистическая компания ПЭК занимается перевозкой грузов между Узбекистаном и Россией. В сентябре 2022 года компания открыла филиал в Ташкенте.

SPAR Middle Volga — российская компания, управляющая торговыми сетями международного бренда SPAR. Ранее эта компания, как и ПЭК, уже привлекала сотрудников из Узбекистана.