История Азимы Ёдгоровой — ВИЧ-положительной девушки, которая не позволила предрассудкам и страху осуждения украсть у неё право на полноценную жизнь, мечты и любовь
Оригинальный текст подготовила Гулираъно Мусаева.
Автор фотографий — Мадина Аъзам.
Перевод с узбекского языка — Фарзона Хамидова,
адаптация текста — Виктория Абдурахимова.
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