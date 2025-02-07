После случившегося в больнице Азима перестала принимать лекарства. Она замкнулась в себе, не выходила из комнаты и никого не впускала.



Одно из самых болезненных унижений ждало девочку впереди. Ей было десять, когда кожа вдруг покрылась сильной сыпью с язвами. Родственница, которая как-то пришла в гости, увидев Азиму, пренебрежительно бросила: «Твоё тело покрыто прыщами, как у лягушки. Держись подальше от моих детей, чтобы они не заразились».



Когда девочка со слезами спрашивала, как её, такую, примут чужие люди, если даже близкие не могут, бабушка всегда находила слова утешения. Она говорила, что на это способны те, для кого Азима будет по-настоящему дорога, и они этом в мире уже есть.