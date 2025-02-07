Президент США Дональд Трамп 6 февраля подписал указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в «незаконных и необоснованных действиях» против Соединённых Штатов и их союзника — Израиля.

Согласно указу, против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении американских граждан или их союзников, а также членов их семей вводятся финансовые и визовые санкции.

«МУС без законных оснований… начал предварительные расследования в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль, и … злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта», — говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома 6 февраля.

В указе отмечается, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку они не подписывали Римский статут и не состоят в МУС. «Обе страны — процветающие демократии с армиями, которые строго придерживаются законов войны», — заявил Трамп.

МУС, базирующийся в Гааге, заранее принял меры для защиты своих сотрудников от возможных санкций США, выплачивая зарплаты сотрудникам на три месяца вперёд на фоне возможных ограничений, сообщали источники Reuters.

Суд уже ранее сталкивался с ограничениями со стороны США. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вводил санкции в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и её главных помощников в связи с расследованием предполагаемых военных преступлений американских войск в Афганистане.

МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта в ноябре 2024 года. Суд обвинил их в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в секторе Газа в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по подозрению в военных преступлениях, совершенных во время войны в Украине.