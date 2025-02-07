Объём валового внутреннего продукта Узбекистана по итогам 2024 года в текущих ценах составил 1,45 квадриллиона сумов, следует из данных Агентства статистики при президенте.

Рост экономики по сравнению с уровнем 2023 года достиг 6,5% (в предыдущем году рост составил 6%). ВВП вырос в том числе благодаря пересмотру данных с учётом «ненаблюдаемой» экономики.

В долларовом выражении по среднему курсу (12652,7 сума) в прошлом году номинальный ВВП составил 114,96 млрд долларов, что на $24,09 млрд больше по сравнению с 2023 годом.

ВВП на душу населения составил 39,13 млн сумов, или 3092,7 долларов (в 2023 году было 33,08 млн сумов, или $2818). Данный показатель вырос более чем на 6 млн сумов, или 18,3% в сумовом выражении. С учётом инфляции реальный рост составил 4,4%.

Прирост в сфере промышленности оценивается в 6,8% — 885,82 трлн сумов (было 6,4%).

В общем объёме промышленного производства доля обрабатывающей промышленности составила 85,1%, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — 7,6%, электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха — 6,8%, водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 0,5%.

Сфера строительства выросла на 8,8% (до 233,8 трлн сумов), услуг — на 7,7%.

Объём сельского, лесного и рыбного хозяйства вырос на 3,1% — до 467,04 трлн сумов. Анализ по категориям хозяйств показывает, что 63,1% общего объёма продукции сельского хозяйства приходятся на дехканские и подсобные хозяйства, 29,7% — на фермерские хозяйства, 7,2% — на сельхозорганизации.





По итогам 2024 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. По сравнению с 2023 годом доля сферы услуг в структуре ВВП увеличилась с 46,2% до 47,4%, промышленности — с 25,3% до 26,4%, в то время как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась с 21,2% до 19,2%, строительства — с 7,3% до 7%.

Доля услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в экономике страны достигла 2,4%, информации и связи — 2,7%, перевозки и хранения — 5,4%.

Доля малого бизнеса в ВВП увеличилась с 51,2% до 54,3% от общей добавленной стоимости в экономике.

К 2030 году планируется достичь объёма экономики Узбекистана в 200 млрд долларов, что превышает ранний прогноз в $160 млрд. «Ещё раз повторяю: у нас есть силы, возможности и потенциал, чтобы достичь этих целей!» — заявил президент во время выступления в парламенте в ноябре прошлого года.

О ВВП

ВВП (валовой внутренний продукт) — это общий объём всех товаров и услуг, произведённых в стране за год. Это как сумма всех зарплат, продаж и доходов предприятий, отражающая, сколько экономика страны зарабатывает.

ВВП на душу населения — это ВВП, поделённый на количество жителей страны. Он показывает, сколько бы в среднем приходилось на одного человека, если бы всё богатство страны делилось поровну.

Этот показатель помогает сравнивать уровень жизни между странами. В стране с высоким ВВП на душу населения люди, как правило, живут богаче. Если ВВП высокий, но людей много, на каждого жителя приходится меньше, и уровень жизни может быть ниже.

ВВП не учитывает такие важные аспекты, как неравенство в доходах, состояние окружающей среды или качество жизни. ВВП на душу населения — это средний показатель, который может скрывать разницу в уровнях дохода между различными слоями населения. Например, высокий ВВП на душу населения может сосуществовать с высокой степенью экономического неравенства.