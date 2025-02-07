В Ташкенте в ночь на пятницу водитель Gentra, зарегистрированной в Джизакской области (номер 25 A 888 MA), в ходе конфликта пытался наехать на группу людей. Видеозапись инцидента, произошедшего примерно в 3:20 на улице Тахтапул, появилась в социальных сетях.

На видео видно, как после попытки наезда два человека кидают камни в лобовое стекло и пробивают его.

Фото: УБДД ГУВД Ташкента.

В УБДД ГУВД столицы сообщили, что все участники инцидента доставлены в отдел внутренних дел (их число не уточняется), а машина — на штрафстоянку.

УКД ОВД района ведёт следствие, по итогам которого «будет принято законное решение».