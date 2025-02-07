Повышение конкурентоспособности сферы услуг в Узбекистане напрямую связано с уровнем цифровизации регионов и отраслей, заявил на совещании 7 февраля президент Шавкат Мирзиёев.

В июне прошлого года глава государства поручал запустить единую онлайн-платформу, которая будет предоставлять информацию обо всех железнодорожных и авиарейсах, а также возможность покупки билетов. При этом планировалось ввести систему продажи билетов по дифференцированной цене минимум за шесть месяцев до поездки.

Президент указал Министерству транспорта, что создание платформы для покупки билетов на все виды пассажирского транспорта затягивается.

Агентству по кадастру поручено ускорить завершение единого реестра адресов недвижимости.

«Повторяю ещё раз. Любой руководитель, который затягивает цифровизацию, действует против нашей политики открытости», — подчеркнул он.

Кабинету министров поручено установить для каждого министра и хокима KPI, конкретные задачи и сроки по цифровизации.

Комитет по туризму должен запустить единую онлайн-платформу, которая позволит бронировать гостиницы, зоны отдыха, покупать билеты на авиарейсы, поезда, в музеи и театры, а также нанимать гидов и переводчиков.

Министерствам иностранных дел и юстиции должны создать систему оформления электронной визы для въезда в Узбекистан за 3 дня.

Напомним, согласно положению от 2018 года, электронная виза оформляется и выдаётся иностранному гражданину через систему e-visa.gov.uz. Она выдаётся на срок до 30 дней со дня въезда. Разрешается однократный, двукратный и многократный въезды в Узбекистан с электронной визой. Срок рассмотрения обращения на оформление и выдачу электронной визы составляет 2 рабочих дня без учёта дня подачи заявления.