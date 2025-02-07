Коммерческие банки Узбекистана получат право напрямую покупать коммерческую недвижимость у девелоперов. Об этом 7 февраля говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева, посвящённом развитию рынка услуг.

За последние три года в Узбекистане было сдано в эксплуатацию 3000 многоквартирных домов, а площадь коммерческой недвижимости увеличилась на 38 миллионов квадратных метров.

Застройщикам разрешено переводить 10−15% территорий новых жилых массивов в категорию коммерческой недвижимости.

Девелоперы заинтересованы в продаже этих объектов, а бизнес — в аренде или лизинге таких помещений. Однако системы, соединяющей девелоперов и предпринимателей, пока нет, отмечалось на совещании.

Президент одобрил механизм, по которому банки смогут напрямую приобретать коммерческую недвижимость у девелоперов и затем передавать её предпринимателям в аренду или лизинг на выгодных условиях.

Ожидается, что в результате 50 тысяч кв. м коммерческих помещений выйдут на рынок, бюджет получит 70 млрд сумов доходов, а также будет создано 100−150 тысяч рабочих мест.

Лизинг будет как минимум на 15−20% дешевле аренды, что сделает коммерческую недвижимость более доступной для бизнеса, сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным структурам проработать совместно с застройщиками пакет проектов на 4 трлн сумов, в рамках которого коммерческая недвижимость будет передаваться в лизинг в закреплённых за ними секторах.

Глава государства отметил, что принятая три года назад масштабная программа по развитию сектора услуг уже даёт конкретные результаты. В частности, дополнительно 1,5 миллиона человек получили постоянный доход в сфере сервисных услуг, объём рынка вырос в 3,5 раза — с 19 млрд (в 2018 году) до 65 млрд долларов.