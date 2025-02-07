За 2024 год узбекистанцам выплачено 1,052 трлн сумов кешбэка за 1 млрд зарегистрированных чеков. Об этом сообщил Telegram-канал Налогового комитета Fiskal tahlillar.

Наибольшую сумму кешбэка получили потребители в Ташкенте (412,2 млрд сумов), Ташкентской (107,1 млрд сумов) и Самаркандской (93,2 млрд сумов) областях. Наименьшие выплаты зафиксированы в Сурхандарьинской (28,5 млрд сумов), Джизакской (22,5 млрд сумов) и Сырдарьинской (15,5 млрд сумов) областях.





Напомним, с 2022 года граждане, регистрирующие чеки из розничной торговли, общепита и сферы бытовых услуг, могут получать 1% кешбэка. В том же году около 2 млн потребителей получили выплаты на общую сумму 773 млрд сумов.

С 2024 года максимальная сумма возврата ограничена 60-кратным размером БРВ, что составляет 22,5 млн сумов в месяц.

23 января на совещании у президента было поручено разработать предложения по возврату части средств в виде кешбэка гражданам, приобретающим новое жилье.