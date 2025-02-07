Банки в Узбекистане начнут учитывать скидки на автомобили при выдаче автокредитов. Об этом говорилось на совещании по развитию сферы услуг под председательством президента в пятницу.

Для расширения сферы услуг один из такси-агрегаторов предложил выступить гарантом по 2000 автокредитам, что позволит создать 4000 рабочих мест. Как отмечается, благодаря этой инициативе на дорогах появится больше современных такси.

Сообщается, что банки готовы выделить 1 трлн сумов кредитов для таких проектов.

Автосалоны предоставляют скидку при полной оплате автомобиля, но банки не принимают её при автокредитовании из-за действующих правил. Если банкам разрешат учитывать скидки, ставка по кредиту снизится на 4%.

Президент отметил, что важно снять это ограничение для автомобилей местного производства.

В целом в 2025 году планируется увеличить объём транспортных услуг на 15%, доведя его до 185 трлн сумов. Экспорт транспортных услуг должен достичь 2,2 млрд долларов.

В сентябре 2023 года Центробанк ужесточил требования к банкам по выделению автокредитов. Доля займов на покупку авто в кредитном портфеле банков не должна превышать 25% из-за рисков, связанных с концентрацией займов.

С 1 июля ЦБ повысил требования по выдаче населению кредитов. Регулятор ввёл показатель долговой нагрузки, вычисляемый путём отношения средних выплат по кредиту на среднемесячный доход заемщика.

На фоне этих мер за девять месяцев прошлого года банки выдали населению автокредиты на общую сумму 12,79 трлн сумов, что в 2,36 раза меньше, чем в соответствующий период 2023 года. В третьем квартале выдача автокредитов сократилась более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) отмечал, что на фоне значительного падения кредитования автопроизводители и дилеры предпринимали меры по поддержке спроса. Часть компаний (GM Uzbekistan, BYD и KIA) вводили скидки на ряд моделей, а остальные (GM Uzbekistan, BYD, Cherry) предлагали беспроцентную рассрочку.