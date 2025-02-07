В Акдарьинском районе Самаркандской области водитель, не подчинившийся требованию инспектора дорожно-патрульной службы, заключён под стражу, сообщает областное управление безопасности дорожного движения.

Вечером 4 февраля инспектор, нёсший службу на 34-м километре автодороги М37, потребовал у водителя Cobalt, нарушившего правила остановки и стоянки, предъявить документы. Водитель проигнорировал требование и начал движение. На распространённом в интернете видео видно, как сотрудник ДПС повис на двери движущейся машины.

«Меня всё равно нашли. Прошу прощения у сотрудника ОВД и его семьи. Я сожалею. Убегая от инспектора, в итоге попал в тюрьму. Хочу сказать всем водителям: если вас останавливает ГАИ, останавливайтесь, чтобы не оказаться в такой ситуации, как я», — сказал водитель.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 219 Уголовного кодекса (оказание сопротивления, то есть активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг). Ведётся предварительное следствие.

31 января в Самарканде водитель автомобиля Onix без госномера также проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться, провёз его на капоте, а когда тот упал, скрылся. Сотрудник ДПС получил травмы, нарушитель задержан.