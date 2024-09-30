В Узбекистане продолжат поддержку учителей и соответствующее поощрение их деятельности. Об этом 30 сентября в ходе диалога с представителями сферы образования заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По словам главы государства, со следующего учебного года начнётся выдача квалификационного сертификата по международным стандартам.

Педагоги, набравшие на тестах 86 и более баллов, получат надбавку к зарплате в размере 70%.

Например, учитель биологии высшей категории, имеющий международный сертификат по своему предмету, получит 50-процентную надбавку, ещё до 40% — из фонда директора и ещё 70%, если будет соответствовать новым требованиям. Таким образом, его общий ежемесячный заработок увеличится с 4,5 млн до 12 млн сумов.

«Этот пример наглядно показывает, что зарплата учителей в 1000 долларов сегодня становится реальностью», — заявил глава государства.

Президент сообщил, что количество видов надбавок, выплачиваемых учителям в зависимости от их навыков и достижений, за последние годы выросло с 3 до 17.

По его словам, сегодня 88% учителей получают до 6 млн сумов в месяц, 11% — от 6 до 10 млн сумов. Порядка 6000 учителей, «работающих над собой и получивших зарубежные сертификаты», получают зарплату в размере более 10 млн сумов. В 2020 году таких учителей было 102.

В августе 2023 года сообщалось, что число учителей в Узбекистане, получающих зарплату от 6 млн до 10 млн сумов, составляло 23 тысячи (4,3% от общего числа учителей), выше 10 млн сумов — более 1000 (0,18%).

На сегодняшний день бюджет Министерства школьного и дошкольного образования составляет 46,6 трлн сумов, из этой суммы 84%, или 39 трлн сумов (более 3 трлн сумов в месяц), приходится на зарплаты и другие приравненные к ним выплаты. Их получают 545 тысяч учителей и более 200 тысяч сотрудников дошкольных учреждений.

По данным Агентства по статистике, по итогам первой половины 2024 года средняя зарплата в сфере образования достигла почти 3,5 млн сумов, что существенно ниже средней зарплаты по стране (5,09 млн сумов). Вместе со здравоохранением эти две сферы занимают последнее место по уровню зарплат и уже несколько лет растут медленнее, чем в других отраслях. «Газета.uz» ранее рассказывала о работе педагогов в разных регионах Узбекистана и в разных условиях.

12 августа президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении с 1 октября зарплат бюджетников на 10%, а педагогических и медицинских работников — на 15%.

В ноябре 2020 года на встрече учителями и врачами президент заявил о планах по повышению размеров их зарплат. «Учитель не должен приходить на работу, если не будет получать 1000 долларов. Такая же ситуация с врачом. Если врач не получает 1000 долларов, как он будет завтра кормить детей, внуков?» — задался вопросом глава государства. Он спросил: «Сможем ли мы это сделать?» и ответил: «Сможем». Впоследствии планы по доведению зарплаты учителей до 1000 долларов озвучивались ещё несколько раз.