В декабре 2023 года вышли результаты исследования PISA — международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, в рамках которого анализируются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. 18 стран и экономик показали результаты выше среднего показателя Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по математике, чтению и естественным наукам в 2022 году. С 2018 по 2022 год средняя успеваемость по математике в странах ОЭСР упала на рекордные 15 пунктов. Чтение — на 10 пунктов, что вдвое превышает предыдущий рекорд, тогда как успеваемость в естественных науках существенно не изменилась.

В такое нестабильное время, когда во многих странах и экономиках наблюдалось снижение показателей обучения школьников, Япония, Южная Корея, Литва и китайский Тайбэй смогли сохранить или улучшить свои результаты. Сингапур возглавил мировую таблицу по математике, за ним следуют Макао (Китай), китайский Тайбэй, Гонконг (Китай), Япония и Республика Корея.

Как они добились таких успехов? В чем заключается секрет их системы образования? Является ли такой результат заслугой педагогов?

Андрис Шляйхер, руководитель Департамента по образованию и навыкам ОЭСР, куратор программы PISA («Газета.uz» публиковала его интервью), в своей книге «Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века?» выделил целую главу для исследований о том, чем отличаются школьные системы с высокими показателями успеваемости, где рассказал, как найти и удержать лучших учителей.

Но кто они, лучшие учителя? Педагог XXI века — это профессионал, обладающий глубоким и широким пониманием того, чему и зачем он учит; создающий учебную среду, которая приводит к высоким результатам; имеющий исследовательские навыки, постоянно развивающийся и служащий отличным примером для учащихся. Особенно важно подчеркнуть, что педагог XXI века обладает навыками сотрудничества, планирования и рефлексии.

А вот что подчёркивают исследователи образования Томас Л. Гуд и Элисон Лавин, обобщая некоторые ключевые характеристики: эффективные учителя верят, что их ученики способны к обучению и что они сами способны преподавать; тратят большую часть своего аудиторного времени на обучение; используют быстрый темп учебной программы, основанный на выполнении небольших шагов; используют активные методы преподавания; обучают учащихся до тех пор, пока они не достигнут мастерства в рассматриваемом предмете.

Джон Хетти в книге «Видимое обучение для учителей» выделил восемь ментальных установок, которыми должны обладать современные педагоги:

В случае успеха — продолжать использовать, а в случае неуспеха — использовать другое. Данная установка помогает найти ответы на следующие вопросы: «Как я могу узнать, что этот метод работает?», «Как я могу сравнить этот метод с другим?», «Каковы преимущества и значимость данного фактора, влияющего на обучение?», «Насколько велико влияние?», «Какие доказательства могут меня убедить?» Педагог должен придерживаться позитивных установок: «Все ученики могут достичь достаточно сложных целей», «Развитие коммуникаций между учениками способствует улучшению обучения», «Развитие умения мыслить критически способствует развитию обучения». Учителя являются специалистами по адаптации обучения, знают разнообразные стратегии и методы преподавания и учения, используют в своей работе коучинг. Обратная связь — один из факторов, максимально влияющих на обучение, в том числе на обучение педагогов. Учителя и руководители используют диалог. Они испытывают удовлетворение от преодоления трудностей и не руководствуются принципом «Делаем, что можем». Они обладают чувством эмпатии. Они помогают родителям усвоить язык педагогики.

Мировой опыт

Финляндия. Профессия школьного учителя очень популярна, стать им могут лишь лучшие и целеустремлённые молодые люди, пишет Паси Сальберг в книге «Финские уроки». Чтобы поступить в вуз на педагога, недостаточно окончить среднюю школу и сдать экзамен, нужно быть талантливым, креативным, мотивированным, иметь позитивный настрой, отличные навыки общения и преданность делу. Подготовка учителей основывается на исследовательском подходе. А это значит, что в финских программах подготовки учителей важную роль играет интеграция педагогической теории, исследовательских методов и практики. Это в дальнейшем скажется и на стиле преподавания, а также развитии соответствующих навыков у учащихся.

По результатам исследования PISA 2022 учащиеся в Финляндии набрали больше, чем в среднем по ОЭСР, баллов по математике, чтению и естественным наукам. Кроме того, в Финляндии больше учащихся, чем в среднем по странам ОЭСР, показали лучшие результаты (уровень 5 или 6) по крайней мере по одному предмету. В то же время большая доля учащихся, чем в среднем по странам ОЭСР, достигла минимального уровня владения языком (уровень 2 или выше) по всем трём предметам.

Сингапур. Один из лучших результатов PISA у Сингапура. Учителя всегда отмечались как фактор успеха Сингапура, отмечает Андрис Шляйхер в «Образовании мирового уровня». Значительное внимание уделяется поддержанию квалификации учителей — они должны постоянно актуализировать свои компетенции. Для этого им отводится по 100 часов. Правительство тщательно отбирает кандидатов, предлагает им ежемесячную стипендию, при этом будущие учителя обязаны преподавать не менее трёх лет после выпуска из вуза. В 2010 году была открыта Академия преподавателей с целью постоянного обмена передовым опытом между учителями. Учитель, верящий в свою эффективность, посещает уроки коллег, участвует в совместном профессиональном развитии и преподавании.

Таким образом, сотрудничая между собой, учителя прививают этот навык и детям. Дэвид Хун из Национального института образования подчёркивает, что изменение взглядов учителей является принципиальным шагом для изменения в образовании.

Япония. Япония также является одним из лидеров по результатам исследований PISA. Здесь профессионализм педагога определяется через чувство долга и обязанности не только перед обществом, но и перед самим собой. Учителя в Японии стремятся создать оптимальные условия для каждого ученика. Между тем, получить звание педагога в Японии очень тяжело.

Сенсей — учитель должен не только пройти сложный экзамен, но и владеть как пером, так и кистью, иметь музыкальное образование, спортивный разряд. Кроме профессиональных навыков, сенсей формирует у учащихся навыки самообслуживания, умение заниматься самообразованием, способность к взаимопомощи, рефлексировать.

Канада. Учащиеся Канады набрали больше, чем в среднем по ОЭСР, баллов по математике, чтению и естественным наукам, а также показали лучшие результаты (уровень 5 или 6) в среднем по странам ОЭСР. Стоит заметить, что в канадских школах большое количество детей из семей иммигрантов, и их результаты одинаковы с местными детьми. Всё это благодаря тому, что образовательная система включает элементы разных культур, и учащиеся учатся смотреть на мир с разных сторон. Учителя развивают положительный взгляд на разнообразие и способствуют тому, чтобы каждый ребёнок добивался успеха. Такую же поддержку сам учитель получает от государства. Особенно в начале становления его пути:

разрабатываются программы, которые оказывают поддержку учителю и эффективно влияют на его становление;

руководство и финансирование происходит на уровне провинции, что даёт возможность разнообразить программы;

разрабатывается методическое обеспечение;

компетентность учителя повышается за счёт развития как его личностных качеств, так и профессиональных.

Участие в данной программе является обязательным для всех «новых» педагогов. Проходят они данную программу под чутким наблюдением ментора. По итогу прохождения программы они получают сертификат.

Портрет педагога XXI века

Проанализировав опыт зарубежных стран, которые занимают лидирующие позиции в международных исследованиях, и мнения экспертов, можно сформировать следующий портрет педагога XXI века:

Образование

высшее (магистратура);

проходит тщательный отбор при поступлении как в образовательное учреждение для обучения, так и на работу.

Личные качества

обладает навыками XXI века;

осознанно выбрал профессию;

постоянно находится в развитии;

является лидером;

умеет планировать свою деятельность;

имеет широкий кругозор;

рефлексирует;

ведёт здоровый образ жизни;

стрессоустойчив;

обладает чувством эмпатии;

активно взаимодействует с родителями учащихся и помогает им овладеть языком педагогики.

Профессиональные навыки

понимает, чему учит и зачем;

использует активные методы преподавания, которые направлены не только на получение знаний, но и на развитие навыков;

создаёт учебную среду, которая помогает каждому ученику развиваться в своём направлении;

организует встречи с коллегами;

активно участвует в исследовательской деятельности;

развивает в детях навыки XXI века.

Педагог играет ключевую роль в образовании и всестороннем развитии учащихся. Только педагог, обладающий современными навыками, способен эффективно воспитывать и развивать новое поколение, готовое к вызовам и возможностям будущего.

Об авторе: Руфина Гриднева — учитель начальных классов в негосударственной школе Leader bolalar maktabi в Ташкенте. Является магистром Кокандского государственного университета, направление — «Управление образованием».