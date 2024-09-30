Победителей ежегодного конкурса «Учитель года» в Узбекистане будут награждать квартирами, сообщил президент Шавкат Мирзиёев 30 сентября в ходе диалога с представителями сферы образования.

Победителям из 208 районов и городов вручат трёхкомнатную квартиру в качестве «подарка президента», сказал он.

«208 учителей получат трёхкомнатные квартиры, но жильё будут давать не просто так. Для этого нужно победить в районе… Почему я даю [квартиры] учителям? Потому что это самый правильный путь», — заявил Шавкат Мирзиёев (цитата по видеоролику УзА).

Президент на этой же встрече анонсировал новые меры поддержки и материального стимулирования учителей. Со следующего учебного года начнётся выдача международного квалификационного сертификата. Учителя, которые получат его, смогут увеличить зарплату с 4,5 млн до 12 млн сумов с учётом прочих надбавок.

Она также сообщил, что предприниматели получат льготные кредиты, компенсацию части коммунальных расходов и налоговый вычет за строительство новых частных школ. В 2025 году из госбюджета планируется выделить 3,2 трлн сумов на реконструкцию и строительство 375 школ и 97 детских садов.