В Узбекистане предпринимателям предоставят льготные кредиты, компенсацию части коммунальных расходов и налоговый вычет за строительство новых частных школ. Об этом 30 сентября в ходе диалога с представителями сферы образования сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства заявил, что за последние семь лет на развитие образования было направлено 216 трлн сумов. В частности, на укрепление материально-технической базы из бюджета выделено 19,5 трлн сумов, за счёт чего реконструированы и построены 6000 государственных школ и 3500 детских садов.

В результате создано 800 тысяч дополнительных мест в школах и 535 тысяч в детских садах.

Количество частных школ увеличилось с 27 до 500, где обучаются 100 тысяч детей, а число частных детских садов увеличилось с 250 до 30 тысяч, которые охватили 800 тысяч воспитанников.

«Такие материальные ресурсы в первую очередь должны быть восполнены интеллектуальными и духовными ресурсами. Только тогда будет качество и эффективность образования. Интеллектуально-духовные ресурсы — это, прежде всего, знания и опыт учителя, умения, его культурный уровень, духовный уровень», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в сфере образования сегодня необходимо стратегическое мышление, «планировать на 10−15 лет вперёд и поднимать образовательные учреждения на уровень, работающий не только для сегодняшнего дня, но и на будущее».

«Потому что те, кто отстаёт в образовании и просвещении, неизбежно отстают и в развитии. Это доказанная историческая истина», — заявил он.

Стратегия образования должна основываться на разработке эффективных методик, которые должны стать основным инструментом национальной педагогики, сказал президент. Каждый учитель и наставник, заведующий детским садом, директор школы в определённой мере должны быть стратегами, считает глава государства.

В связи с ростом населения ежегодно возникает спрос в 120 тысячах дополнительных мест в школах и 30 тысячах — в детских садах.

В 2025 году за счёт выделения 3,2 трлн сумов из бюджета планируется провести реконструкцию и построить 375 школ и 97 детских садов.

Кроме того, за счёт 50 млн долларов от Исламского банка развития и фонда ОПЕК в течение следующих четырёх лет намечено построить 200 частных детских садов, что создаст 30 тысяч новых мест.

С нового года для увеличения числа ученических мест в частном секторе предпринимателям, открывающим школы, начнут предоставлять кредиты на сумму до 20 млрд сумов. Часть процентов по кредиту, превышающая основную ставку в 1,5 раза (7%), будет компенсироваться за счёт бюджета.

Также в течение пяти лет 50% коммунальных расходов на новые здания частных школ будут покрываться из бюджета. Если предприниматели построят школу за свой счёт, затраты на строительство будут вычитаться из налога на прибыль в равных долях в течение двух лет.

В октябре прошлого года Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо обновить стандарты строительства школ, предусмотрев критерии, связанные с инфраструктурой, функциональностью и энергоэффективностью.

В 2024 году в Узбекистане планировалось создать 250 тысяч ученических мест в школах. В августе 2023 года помощник президента Саида Мирзиёева сообщила, что в школах не хватает 1,2 миллиона ученических мест. В среднем каждый год создаётся 35−40 школ, отметила она.

В мае 2021 года тогдашний министр народного образования Шерзод Шерматов сообщал, что число школьников в стране (6,24 миллиона) значительно превышает проектные мощности школ (5,06 миллиона) — разница составляла 1,18 миллиона. Переполненные классы и обучение в две смены (в 70% школ на тот момент) он объяснял ростом населения и переводом школ на 9-летнее образование (с 2010 до 2017 года). После возврата 11-летнего образования около 400 лицеев и колледжей были преобразованы в школы.