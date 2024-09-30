Падение активности и замедление роста цен на рынке недвижимости Узбекистана носит краткосрочный характер. Такой вывод приводится в анализе рынка ипотечного кредитования со стороны Центрального банка за первую половину 2024 года.

По данным регулятора, высокий и продолжительный демографический рост в стране в ближайшие годы является одним из факторов, стимулирующих спрос на новое жилье.

По состоянию на 1 июля 2024 года численность населения Узбекистана составляла 37,1 миллиона человек, увеличившись на 2,1%, или 768,8 тысячи человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно анализам Международного валютного фонда, к 2029 году постоянное население Узбекистана достигнет 41 миллиона человек. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 3,8%.

Соотношение числа браков и введённых в эксплуатацию квартир.



Кроме того, число браков, заключённых за последние 7 лет и 6 месяцев этого года, в среднем в 3,5 раза превышало количество введённых в эксплуатацию квартир. ЦБ называет это одними из важных факторов, создающих естественную потребность в строительстве нового жилья в ближайшие годы.

В анализах, проведённых Европейской экономической комиссией ООН, исходя из демографического роста и уровня обеспеченности населения жильём, было отмечено, что для создания устойчивого баланса на рынке недвижимости в Узбекистане в среднем в течение 2015−2025 годов должно строиться 150 тысяч квартир ежегодно.

Однако в 2015—2023 годы введено в эксплуатацию 821,2 тысячи квартир (91,2 тысячи в среднем за год), то есть потенциал предложения существенно отставал от текущего уровня спроса.

Как отмечает ЦБ, общий спрос на жилье в ближайшие годы будет определять следующий цикл активности на рынке недвижимости.

На рост цен также влияет тот факт, что цель покупки жилья все больше меняется от покрытия первоначальных потребностей к получению прибыли, то есть квартиры рассматриваются больше как объект инвестирования и перепродажи. И для этого используются в том числе ипотечные кредиты.





Анализ показывает, что доля граждан, купивших жилье дважды и более за счёт ипотеки в 2017 году, в общем количестве выданных ипотечных кредитов за этот период увеличилась с 3,7% до 6,5% в первом полугодии 2024 года. Такой рост происходит преимущественно через ипотечные займы, выделенных за счёт собственных средств банка.

С 1 мая этого года установлен порядок, согласно которому ипотечные кредиты за счёт средств республиканского бюджета могут получить лица, кто ещё не получал такую ипотеку.Основная цель введения данной процедуры направлена на более широкий охват населения, нуждающегося в приобретении жилья.

По данным ЦБ, ожидаемые в ближайшие годы показатели стабильного экономического роста послужат расширению потенциала предложения на рынке жилья и повышению покупательной способности населения. По прогнозам МВФ, в результате стабильных факторов спроса рост ВВП страны в 2024 году увеличится на 5,4% по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году — на 5,5%.

Также в результате модернизации экономики с 2024 по 2029 год номинальный рост ВВП, как ожидается, составит в среднем 15,6%, ВВП на душу населения — с 2692 долларов до 4118 долларов, минимальная заработная плата — с 1,15 млн до 1,88 млн сумов.

Высокие темпы экономического роста в ближайшие годы свидетельствуют об устойчивом рост активности, спроса и предложения на рынке жилья, говорится в обзоре.

Ранее Центральный банк в обзоре рынка недвижимости за 2023 года сообщал, что из-за резкого повышения стоимости жилья покупательская способность населения Узбекистана снизилась, а разрыв между рыночной и фундаментальной ценой недвижимости достиг 24%. Квартиры стали больше покупать не для удовлетворения базовой потребности, а в качестве объекта инвестиций.