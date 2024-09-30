По территории Узбекистана 30 сентября ожидается переменная облачность, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В отдельных районах страны, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, — кратковременный дождь. По областям Ферганской долины небольшой кратковременный дождь возможен лишь в вечерние часы.

День будет прохладным, температура воздуха +18…+23 градусов.

1−4 октября по Узбекистану ожидается умеренно тёплая и преимущественно сухая погода. Лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины 2 октября, по северу республики и по пустынной зоне 3−4 октября местами возможен кратковременный дождь.

Ветер 7−12 м/с, 30 сентября и 3−4 октября местами по республике возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Преобладающая температура ночью 1 октября +7…+12 градусов, 2−4 октября — повышение до +12…+17 градусов. Днём 1−2 октября — +22…+27, 3−4 октября — +25…+30 градусов.

По горным районам республики временами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег.

В Ташкенте: 30 сентября временами небольшой дождь. Температура +20…+22 градуса.

1−4 октября преобладание погоды без осадков, небольшой кратковременный дождь возможен лишь 2 сентября.

Температура ночью 1 октября +9…+11 градусов, 2−4 октября — повышение до +13…+16 градусов, днём 1−2 октября — +24…+27, 3−4 октября — +27…+30 градусов.

Ветер восточный 3−8 м/с.