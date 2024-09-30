Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 сентября подписал постановление о стимулировании работы тепличных хозяйств.

Начиная с осенне-зимнего периода 2024−2025 годов, за поставку газа теплицам в октябре, ноябре и декабре предоплата составит 50% (вместо текущих 100%), а оставшаяся часть должна быть уплачена до конца месяца. В январе и последующих месяцах вернётся предоплата в 100%.

При этом такой порядок будет действовать только для тех теплиц, у которых нет долгов за предыдущий период.

Кроме того, внедряется практика, согласно которой компании «Худудгазтаъминот» и «Региональные электрические сети» должны уведомлять тепличные хозяйства и холодильные склады о снижениях давления или сбоях в энергоснабжении минимум за 24 часа. Исключение — форс-мажорные обстоятельства, указанные в договорах.

Договоры о поставке газа между теплицами и предприятиями газоснабжения будут заключаться один раз в три года. В технических условиях по газоснабжению вводятся требования касательно давления газа, поставляемого теплицам, не подключённым к общим газовым сетям хозяйствам (которые адаптированы для населения и соцобъектов).

«Узэнергоинспекции» при Кабинете министров поручено до 1 апреля 2025 года организовать работу по повышению энергоэффективности и внедрению теплицами энергосберегающих решений с учётом международного опыта. Особое внимание инспекция должна уделять стимулированию предприятий с наилучшими показателями энергоэффективности.

Более того, банки смогут принимать меры взыскания по кредитам теплиц, в том числе через суд, только по части просроченной задолженности. В то же время они смогут подавать иски по досрочному полному погашению кредита:

при непогашении просроченной задолженности в течение 60 дней после направления на принудительное взыскание и несоблюдения графика погашения;

при нарушении требования статьи 738 (обеспечение обязательств заёмщика) и 739 (целевой заём) Гражданского кодекса.

В августе прошлого года президента поручал хокимиятам и Минэнерго предоставить гарантии бесперебойного снабжения теплиц газом и углём через трёхстороннее соглашение.

В конце октября 2022 года бывший глава Администрации президента Сардор Умурзаков расценил действия чиновников, отключивших подачу газа теплицам, как «угрозу национальной безопасности». По его словам, сэкономлено всего 1,5% газа, при этом экспорт и рабочие места «убиты». Он поручил заняться заправками, «ворующими газ».

С 2023 года для экономии газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц начали переводить на угольное топливо. С этого года государство начало покрывать теплицам до 20% расходов на покупку угольного котла.

Согласно анализу Министерства экологии в начале этого года, количество теплиц за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза (в Ташкентской области — в 2 раза), и 60% теплиц используют уголь как главный источник системы отопления.

В апреле портал EastFruit сообщил, что туркменские тепличные помидоры полностью вытеснили узбекские с рынка Таджикистана. Помидоры в Молдове и Таджикистане стоят дешевле, чем в Узбекистане, который почти сравнялся по ценам на помидоры с Польшей. Одной из главных причин называется запрет на использование природного газа теплицами и принудительный переход на отопление углём, что «полностью изменило экономику тепличного бизнеса и резко снизило эффективность выращивания тепличных овощей». При этом Узбекистан обладает одними из крупнейших запасов газа в мире и до недавнего времени являлся крупным экспортёром газа.

Ещё одна причина — высокий уровень закредитованности тепличных комбинатов Узбекистана долгами в иностранной валюте, что на фоне девальвации национальной валюты часто приводило к невозможности обслуживания долга и фактическому банкротству производителей. Собственникам теплиц уже несколько раз продлевали сроки выплаты кредитов. В последний раз, в августе прошлого года, президент продлил срок возврата займов на 2,2 трлн сумов для 1000 тепличных хозяйств.