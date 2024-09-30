28 сентября на охраняемом железнодорожном переезде между станциями Термез и Бактрия в Сурхандарьинской области водитель грузовика «ГАЗель» нарушил Правила дорожного движения, что привело к вынужденной остановке пригородного поезда, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Водитель «ГАЗели» пытался пересечь переезд на скорости, несмотря на поднятое устройство заграждения переезда. В результате машина столкнулась с ограждением и перевернулась. Водитель скрылся с места происшествия.





После получения информации о ДТП машинист поезда был вынужден экстренно затормозить. Из-за простоя на переезде поезд прибыл на станцию с опозданием в 52 минуты.

В компании опровергли информацию о том, что поезд сбил автотранспортное средство. «Причиной аварии было исключительно нарушение Правил дорожного движения водителем „ГАЗели“», — отмечается в сообщении.