Назначены заместители председателя Счётной палаты Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Атабек Валиджанович Аллаберганов родился в 1977 году. В 1999 году окончил Ургенчский государственный университет. Имеет степень доктора философии в области экономики.





Ранее занимал ряд должностей в налоговых органах, в том числе в Государственном налоговом комитете. Работал также в Генеральной прокуратуре в секторе реализации налоговых и таможенных реформ и контроля за исполнением законодательства в экономической сфере.

До последнего назначения работал первым заместителем директора Агентства по кадастру. Лауреат медали «Шухрат».

Сардор Алишерович Мирзаев родился в 1985 году. В 2005 году окончил Ташкентский финансовый институт.





Работал в финансовых учреждениях и государственных органах, с 2016 года занимал различные должности в Счётной палате. До назначения работал руководителем сектора аудита расходов социальной сферы и социальной поддержки населения Счётной палаты, заместителем главы совета директоров «Узбекнефтегаза» по экономике и финансам, возглавлял управление по проверке расходов социальной сферы и социальной поддержки населения.