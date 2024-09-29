В социальных сетях распространилось видео с блогером Нигиной Меликузиевой, которая на автомобиле Lacetti в Ташкенте на высокой скорости" совершает частные перестроения при интенсивном движении и занятых соседних полосах (так называемые «шашки»).

В ГУВД столицы сообщили о принятии мер в отношении 21-летней девушки, которая «совершала резкие маневры и опасные аварийные ситуации во время движения, подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих».

В отношении неё был составлен административный протокол по статье 128−5 КоАО (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации / предусматривает штраф в 10 БРВ, или 3,4 млн сумов).

На видео в здании УБДД её спрашивают, чего она хотела добиться таким вождением. «Я ничего не добилась. Просто у меня был азарт, поэтому так ездила. Ну прошу прощения, я больше так не буду делать. Я очень сильно изменилась, очень сожалению. Извинения», — заявила она.

На другом видео, которое она сама записала, обращается к сотруднику УБДД. «Я 2003 года рождения. Какие у вас ещё есть вопросы, акажон? Да, в отношении меня приняли меры, какой там был штраф? В каком размере? Сколько? 10 БРВ. Ок, я слушаю вас. Ок, я слушаю», — заявила она.

Пресс-секретарь УБДД ГУВД Кахрамон Худойберганов спрашивает её, что может сказать своим соотечественникам. «Попрошу извинений у своих соотечественников. Прошу у вас извинений. Я также попрошу прощения у своих подписчиков. И прошу прощения, и штраф плачу», — говорит она в пренебрежительном тоне.

У Нигины Меликузиевой на странице в Instagram — свыше 580 тысяч подписчиков. На одном из последних Stories она опубликовала рекламе букмекерской конторы. Согласно объявлению в её профиле, опубликованному больше двух лет назад, стоимость рекламы в Stories составляет 200 долларов.





В субботу она также сообщила, что сотрудники УБДД собираются поместить её автомобиль Malibu на штрафстоянку из-за неверного расположения госномера.