Спрос на электроэнергию в Узбекистане будет стабильно расти до 2030 года на 7,5% в год. Об этом на Российской энергетической неделе 26 сентября заявил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

«Мы прогнозируем, что спрос будет расти до 2030 года примерно на 7,5% в год. Сейчас мы ежегодно имеем 7−8%», — сказал он.

По его словам, в таких условиях требуется внедрение новых источников генерации. В связи с этим в Узбекистане принята программа, в соответствии с которой до 2030 года планируется построить солнечные и ветряные электростанции мощностью 20 ГВт.

«Мы планируем довести долю ВИЭ в общей доли [энергобаланса] до 40%. В настоящее время доля ВИЭ в общей генерации уже доходит до 10%, до конца года доведём до 15%. Ежегодно будет вводиться около 2,5−3,5 ГВт возобновляемых источников энергии.», — отметил он.

Министр указал, что реализация этой программы осуществляется наряду с развитием других источников энергии: гидроэлектростанции, модернизация и строительство тепловых электростанций.

«Если сейчас, до конца этого года, у нас мощности тепловых электростанций будут более 14 ГВт, то до конца 2030 года их мощности доведём до 18,5 ГВт. Мы сбалансированы с учётом развития всех источников энергии. Есть более 300 дней солнца, есть хороший ветровой поток — грех не использовать», — сказал Мирзамахмудов.

Кроме того, Узбекистан развивает системы хранения электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов.

«В этом году вводим первую систему хранения на 300 МВт. До 2030 году планируется [довести мощность] систем хранения до 4,2 ГВт. Наряду с этим предусмотрена реализация проекта по строительству гидроаккумулирующих электростанций, то есть использовать гидропотенциал. Хотелось бы также отметить, что 100% проекты в сфере возобновляемых источников энергии реализуется за счёт прямых иностранных инвестиций», — сообщил министр энергетики.

Как мы сообщали ранее, Статагентство начало публиковать статистику по выработке электроэнергии в разрезе крупных и малых предприятий. Общий объём производства за январь-августа вырос на 4,1% — с 52,3 млрд до 54,43 млрд кВт·ч.

Производство электричества крупными предприятиями энергоснабжения, большинство из которых работают на газе (а также на угле и ГЭС), в августе сократилось до 5,84 млрд кВт·ч, что на 625,4 млн кВт·ч (-9,7%) меньше, чем в августе прошлого года (6,5 млрд). Потери компенсируются выработкой электричества на солнечных и ветряных электростанциях (доля в генерации — 10,6%) — 5,8 млрд кВт·ч.