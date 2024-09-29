Как прошли первые предвыборные дебаты перед парламентскими выборами. В них впервые участвовали главы партий, которые рассказали о своих программах, а депутаты пытались найти уязвимости в инициативах своих конкурентов. «Газета.uz» рассказывает, о чём говорили лидеры партий.

Новый Ташкент: Ошибка или успех? Видеоинтервью с главным архитектором. Строительство Нового Ташкента вызывает много вопросов. В какую сумму обойдётся проект? Хватит ли воды столице? Что делается для улучшения экологической ситуации? Какой будет архитектура города? Ответы на эти вопросы — в большом видеоинтервью с главным архитектором проекта Саидазимом Шариповым.

Ташкент нацелился на превращение в «Город для пешеходов». Об этом говорится в Программе неотложных мер по улучшению качества воздуха в столице, утверждённой президентом. Она также предусматривает создание искусственных водоёмов и зелёного пояса, установку очистного оборудования на предприятиях и другие меры.

Инцидент в школе в Ташкенте вызвал реакцию в России. В школе №188 женщину, пришедшую устраиваться завучем, поставили вести урок литературы. Она устроила конфликт с учеником, которого избила, потом оскорбила его родителей, а на следующий день избила завуча школы, где учится её дочь. Вызванным сотрудникам ОВД и Нацгвардии она оказала сопротивление. В итоге она получила 7 суток ареста за конфликт во второй школе, а затем — штраф за конфликт в первой. Директора школы уволили. В России возмутились произошедшим, назвав недопустимой неприязнь на языковой почве. Глава МИД Узбекистана заявил, что для укрепления взаимного доверия важна приверженность принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

Колонка: От законодательства — к действию. Призыв к действенным мерам для защиты детей от насилия. Предстоящая Глобальная конференция по искоренению насилия в отношении детей является идеальной возможностью подчеркнуть приверженность Узбекистана и превратить прогрессивные законы в реальность, пишет глава отдела защиты детей представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Антония Людеке.

Узбекистан планирует повысить эффективность водопользования на 25% в ближайшие 5 лет. Это позволит сэкономить 15 миллиардов кубометров воды, заявил президент. Он предложил создать региональный центр по внедрению водосберегающих технологий в сотрудничестве с АБИИ.

Глава МИД Узбекистана выступил в ООН. Он призвал все страны к более тесному глобальному сотрудничеству в решении проблем изменения климата, бедности, технологического неравенства. Министр назвал приоритетами Узбекистана приверженность целям устойчивого развития и содействие миру и стабильности в Центральной Азии.

Какие компании Узбекистана получили больше всего льгот в первой половине 2024 года. За первое полугодие были предоставлены налоговые и таможенные льготы на 63,4 трлн сумов (без учёта льгот, предоставленных закрытыми документами). Антикоррупционное агентство раскрыло список компаний, получающих наибольший объём льгот.

Полный отказ от бензина Аи-80 отложен на 2028 год. Ранее сообщалось об отказе от этой марки топлива уже с 2025 года.

Всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects спроектировало комплекс в Новом Ташкенте. Он включит в себя Международный научно-исследовательский центр, Музей литературы и Национальный центр макома. На побережье реки Чирчик создадут рекреационную зону. Проекты представили президенту.

«Постановление президента истолковано неправильно». В Сырдарьинском районе бизнес принуждали к установке солнечных панелей, отключая свет.Предприниматели собрались перед зданием хокимията. В областном предприятии электросетей сообщили, что должностные лица неверно истолковали постановление президента.

В Узбекистане появился демографический портал. Портал, запущенный ЮНФПА и Институтом «Семья и гендер», включает подробные данные обо всех регионах страны. Как сайт помогает демографам анализировать рождаемость и смертность, миграционные процессы, прогнозировать численность населения, рассказывает «Газета.uz».

Скончалась Камола Махмудова. Уроженка Узбекистана, жившая в Лондоне и возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане, реализовала множество социальных проектов на родине. «Не важно, где ты географически находишься. Главное, чтобы твоё сердце было в Узбекистане», — говорила она в интервью «Газете.uz» в 2022 году.