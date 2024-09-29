На прошедшей Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште женская сборная заняла 12-е место, что намного выше как стартового номера, так и результата прошлых игр. Корреспондент «Газеты.uz» Георгий Шванов поговорил с тренером команды, гроссмейстером Алексеем Дреевым об успехе сборной, дальнейших задачах и перспективах шахматисток.

Алексей Дреев — гроссмейстер, в составе сборной России трёхкратный победитель шахматных Олимпиад. В 1983 и 1984 году становился чемпионом мира среди юношей до 16 лет. Помимо успешной профессиональной карьеры, известен и как тренер: удостоен звания сеньор-тренера FIDE и стал лауреатом премии имени Марка Дворецкого.





— Как вы оцениваете выступление нашей женской сборной?

— Пусть говорят цифры. На прошлой олимпиаде женская команда Узбекистана заняла 31-е место. Сейчас мы поделили 7−12 места. Подчёркиваю: поделили. Можно поделить 12−30 и стать 12, а можно 7−12. Это разные двенадцатые места. Ребята тоже заняли второе место, но в дележе стали третьими.

Мы боролись на равных или даже смотрелись лучше в матчах с очень сильными командами. Проиграли два матча — с Грузией и США. В матче с Грузией у нас по позициям стояла ничья, одна шахматистка грубо ошиблась в абсолютно выигранной позиции. С США тоже не обязательное поражение.

Но мы выиграли у Болгарии, Венгрии, Англии. В последнем туре у сборной Турции. Мы не играли только с Казахстаном и с Индией. Со всеми остальными сильными переиграли. Это не был рывок снизу — постоянно пребывали в лидерах, в очень плотной группе шли до последнего тура. Результат очень хороший.

Маржона Маликова.



— Как сложилось ваше сотрудничество с узбекскими шахматистами?

— Я с разными шахматистами Узбекистана и общался, и занимался. Занятия были и онлайн, и вживую. Потом я целенаправленно занимался второй сборной — как вы знаете, на домашней олимпиаде в Ташкенте будут две команды.

Сейчас мне поручили женскую сборную. Я занимался с женщинами, и у меня есть очень известные ученицы. Но так, чтобы с командой, и достаточно долго — этого я не припомню. Это был новый опыт. Я взялся, мы провели онлайн-сборы, перед олимпиадой — вживую. Нам дали возможность познакомиться друг с другом, успеть подготовиться. Мы этой возможностью воспользовались, и сыграли весьма неплохо.

— Живые сборы были в Узбекистане?

— В Турции. Мы отзанимались, сначала онлайн, потом вживую, и сразу поехали со сборов на турнир.

— Что можете сказать про шахматисток по отдельности?

— Вообще команда очень дружная. Всякое бывает, я сам играл в командах: когда много личностей сталкиваются вместе, невольно происходит борьба за доски — я хочу на первой, я на второй… Спортсмен стремится к самым высоким достижениям, бывает, что и до игры.

Афруза Хамдамова.



Но у нас очень спокойно всё прошло. У меня был план поставить Афрузу на первую доску, но это сложный вопрос. По силе она может играть на ней, конечно. Но возраст — 15 лет, справится ли она с таким волнением? Всё-таки первая доска — лидер команды. Я думал, может надо Нилуфар Якуббаеву поставить на первую.

Иногда надо расставить не только по игре или по рейтингу. Например, у Азербайджана Шахрияр Мамедьяров сел на четвёртую, чтобы команда лучше сыграла. Это довольно тонкий момент.

В этом смысле девочки мне помогли, бесконфликтно решили. Единственное, было не очень понятно, кого делать запасной — Нодиру или Маржону. Как показал ход турнира, решение было принято правильное. Нодира стала на своей доске серебряным призёром. Это фантастическое достижение — набрать 7/8 без поражений дорогого стоит. В какой-то степени выдающийся результат.

Так что с составом угадали, правильно поставили доски. И благодаря этому всё стало удачно складываться. Афруза взяла на себя роль лидера и справлялась с ней большую часть турнира. Но соперницы очень сильные, и она стала уставать. Я говорю: «Афруза, я тебя заменить не могу, терпи». Она терпела, играла, отдала все силы. Она единственная в команде сыграла все партии, а ей 15 лет. Взяла на себя колоссальную нагрузку. На ней держалось очень многое.

Нилуфар Якуббаева.



Нилуфар Якуббева и Маржона Маликова играли неровно. Но в отдельные критические моменты проявляли себя хорошо и приносили победы.

Умида Омонова сыграла хорошо — две партии проиграла, но пять выиграла. Не забывайте, что мы играли с очень сильными сборными. В какой-то момент я видел, что ей тяжело, но она проявила характер, и на волевых качествах принесла очень важные очки в конце турнира.

Умида Омонова.



Шахматисты устают. Человек играет не просто за себя, а за свою страну. Тут повышенная ответственность. И замена только одна. Одна участница у нас приболела, была высокая температура.

Ни к кому претензий у меня нет, все выкладывались полностью. Только хорошее могу сказать, тем более что я видел, насколько им физически тяжело. Когда личный турнир, можно сделать ничью с равным соперником и передохнуть. А здесь была установка: «всем бороться». Ничья — нормальный результат, если по игре. Но всем бороться.

— То есть против фаворитов установки играть на удержание не было?

— Я говорил, что ничья с сильной командой, той же Грузией, — это нормально. Но не надо играть на ничью. Белые не уходят от игры, не «сушат». Если матч проигрываем, то рискуем и играем равные или даже чуть худшие позиции на выигрыш. Девочки понимали, и всё так и делали. Установки игры на ничью ни в каком матче не было.





— Нодира расстроилась по поводу того, что мужской сборной вручили машины от правительства, а её подобным вниманием обделили. Можете высказать своё мнение?

— Я скажу, как думаю. Если есть договорённости: озвучено, что за определённое место что-то положено, то, конечно, человек в праве требовать. Если же это не было обещано, надо просто надеяться на лучшее.

А чисто по-человечески, заслуживает ли женская сборная поощрения? Конечно, заслуживает, все девочки заслуживают. Нодира тем более, поскольку медаль принесла. Может, никто просто не ждал, что так хорошо сыграют.

— Ещё один момент. Наша сборная играла с США, за команду которой, пусть не в этом матче, выступает бывшая участница узбекской сборной Гулрухбегим Тохирджонова. Было ли особое отношение к этому матчу? Общались ли с американками до или после?

— Мы знали, что первая доска не будет играть с Узбекистаном, и нам было легче планировать состав заранее. Я, правда, с этой ситуацией столкнулся впервые, но девочки мне сказали, что первая доска играть не будет точно. Но у них команда ровная, и потеря первой доски — не трагедия.

В плане общения — мы жили в разных гостиницах, а после партии разговаривать нельзя — надо сразу уходить. Правила очень серьёзные. Ни о каком общении во время тура речи не было. А было ли другое, я не знаю. Я сборную США видел только на туре.

Гулрухбегим Тохирджонова в составе сборной США стала бронзовым призёром олимпиады.



— Шло ли взаимодействие, взаимопомощь между женской и мужской сборной?

— Я думаю, только между Нилуфар и Нодирбеком [Якуббоевыми] какая-то помощь была, брата сестре. А может, и сестра брату помогала. А на уровне команд такого не было. И вообще, я считаю, что такого взаимодействия не должно быть. Это только на словах выглядит хорошо. Мужская сборная должна концентрироваться на своих задачах, их ничто не должно отвлекать.

Да и готовить есть кому — я на что? У нас всё что нужно было. Мы, к моему удивлению, очень часто угадывали позиции, которые будут на доске. Обычно, если готовишься, всё равно получаешь что-то другое. А тут до половины случаев угадывали, что будет. Никакой нужды мучить мальчиков не было. Хотя если бы мы что-то попросили, думаю, нам бы не отказали. Конечно, в бытовых вопросах, когда вместе на сборах были, мы помогали друг другу. Но делать кашу из подготовки не надо.

— Нилуфар наверняка следила за игрой Нодирбека? Не сказывалось ли на её эмоциональном состоянии?

— Трудно сказать. Когда Нилуфар играет, по ней трудно понять, хорошая или плохая у неё позиция. Она уравновешенный шахматист. Конечно, она переживала за брата, но не настолько, чтобы забывать про свои обязанности. Переживания — это нормально, если человек занимается своим делом и максимально себя отдаёт. Ей это не мешало.

Нодирбек Якуббоев.



— Есть ли у вас планы дальнейшей работы с узбекскими шахматистами?

— Официальной договорённости нет, но есть обоюдные намерения на этот счёт. Я подтвердил готовность к такой работе. Задача номер один — домашняя олимпиада, где нужно будет постараться выступить максимально хорошо. У мальчиков задача — первое место. У нас поскромнее, но минимум попадание в десятку, лучше в тройку. Думаю, что при серьёзной работе шансы на это есть, и они реальные.

Я уже чувствую себя родным здесь, столько раз приезжал. Мы подружились, у нас хорошие человеческие отношения. Это тоже важно. Причём со всеми, не только со сборной, но и с людьми, которые руководят узбекскими шахматами. В такой обстановке почему бы не поработать? Тем более, что цели очень высоки, но реальны. С такой командой интересно попробовать добиться максимума. Я готов и хотел бы этим заниматься.

В тренерской работе важно, есть ли потенциал. Я вижу, что есть девочки с очень большим потенциалом. Помочь им раскрыться — это не просто красивые слова. Каждый тренер мечтает найти ученика, который станет чемпионом мира. Для Владимира Борисовича [Крамника], который работает с мужской сборной, есть один такой шахматист. Не буду говорить, кто, но и у нас есть человек, по потенциалу которого я это вижу. Я очень редко такое говорю. Здесь я чувствую, что мечта ещё может сбыться.