Морковный кекс с орехами
Очень вкусный морковный кекс с фисташками и грецкими орехам прост в приготовлении, а его аромат будет доноситься по всей кухне.
Морковные маффины
Сочность и яркость моркови делает выпечку вкусной и красивой.
Необычный морковный кекс
За счёт моркови у кекса такой красивый насыщенный цвет и необычный вкус.
Морковное печенье с белым шоколадом и миндалём
Простое и достаточно вкусное лакомство к чаю — морковное печенье.
Морковный пирог с глазурью из сливочного сыра
Простой и ароматный морковный пирог никого не оставит равнодушным.
Морковный торт на сковороде
Нежные морковные коржи в сочетании с творожным кремом — идеально сочетаются в этом торте.
Морковный пирог с лимонным кремом
Этот пирог получается необыкновенно мягким, нежным и ароматным.
Морковное печенье с глазурью
Это простой и очень вкусный рецепт печенья, для любителей морковного пирога.