Морковный кекс с орехами





Очень вкусный морковный кекс с фисташками и грецкими орехам прост в приготовлении, а его аромат будет доноситься по всей кухне.

Морковные маффины





Сочность и яркость моркови делает выпечку вкусной и красивой.

Необычный морковный кекс





За счёт моркови у кекса такой красивый насыщенный цвет и необычный вкус.

Морковное печенье с белым шоколадом и миндалём





Простое и достаточно вкусное лакомство к чаю — морковное печенье.

Морковный пирог с глазурью из сливочного сыра





Простой и ароматный морковный пирог никого не оставит равнодушным.

Морковный торт на сковороде





Нежные морковные коржи в сочетании с творожным кремом — идеально сочетаются в этом торте.

Морковный пирог с лимонным кремом





Этот пирог получается необыкновенно мягким, нежным и ароматным.

Морковное печенье с глазурью





Это простой и очень вкусный рецепт печенья, для любителей морковного пирога.