За первую половину 2024 года чистая прибыль Навоийского горно-металлургического комбината составила 882 млн долларов. Это следует из неаудированного МСФО отчёта предприятия.

Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ($774 млн).

Выручка увеличилась на 21,3% — с 2,76 млрд до 3,35 млрд долларов. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до 1,98 млрд долларов (+24%). Прирост операционной прибыли достиг 19,7% — с 1,46 млрд до 1,75 млрд долларов.

Активы крупнейшего госпредприятия увеличились на 339 млн долларов — до 8,9 млрд долларов (+4%). Наличных денег в распоряжении стало больше в пять раз — с 102 млн до 522 млн долларов.

Общий объём обязательств достиг отметки 4,2 млрд долларов (+8,9%), прибавив 342 млн долларов по сравнению с первой половиной прошлого года. Рост в основном произошёл за счёт увеличения торговой и прочей кредиторской задолженности (+$262 млн), а также налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет ($247 млн).

За счёт роста прибыли НГМК уплатил на 158 млн долларов больше дивидендов государственным акционерам — 484 млн долларов (+48,6%).

По состоянию на 30 июня 2024 года банковские кредиты компании включают 489 млн долларов, связанные с российскими банками, не входящими в санкционную группу SDN.

Как пишет Spot, физическая добыча и продажа золота выросла только на 7% — до 1,51 млн тройских унций (46,6 тонны).

Средняя цена реализации драгоценного металла составила 2206 долларов за тройскую унцию или на 14% больше прошлогодней. Совокупные затраты на добычу прибавили только 7% — до 907 долларов.

Капитальные затраты компании снизились на 12% и составили 325 млн долларов. С другой стороны, объем уплаченных предприятием с начала года налогов поднялся до 716 млн долларов (+31%). Ранее Налоговый комитет сообщал, что предприятие заняло традиционное первое место по уплате налогов в Узбекистане — 11,4 трлн сумов за первые шесть месяцев этого года.

Летом агентство S&P впервые присвоило кредитный рейтинг Навоийскому горно-металлургическому комбинату. В 2023 году НГМК стал четвёртым в мире по добыче золота (90,2 тонны), но есть риски, связанные с водой, а также зависимостью от одного месторождения.