В сентябре 2024 года 2% акций в крупнейшей компании Узбекистана — Навоийском горно-металлургическом комбинате — вернулись на баланс Министерства экономики и финансов, следует из промежуточного финансового отчёта по итогам первой половины этого года.

В августе прошлого года Агентство по управлению госактивами получило на свой баланс 2% акций НГМК.

В беседе с «Газетой.uz» глава агентства Акмалхон Ортиков заявлял, что эти акции планировалось предложить населению в рамках «народного IPO», однако позже было решено продать до 5% акций компании на международном фондовом рынке. Эта процедура запланирована на третий квартал 2025 года.

Таким образом, Минэкономфин снова владеет 100% акций НГМК.

Как мы сообщали ранее, по итогам первого полугодия чистая прибыль Навоийского горно-металлургического комбината выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 882 млн долларов. Выручка достигла 3,35 млрд долларов (+21%). Средняя цена продажи золота выросла на 14% — до 2206 долларов.

Летом агентство S&P впервые присвоило кредитный рейтинг Навоийскому горно-металлургическому комбинату. В 2023 году НГМК стал четвёртым в мире по добыче золота (90,2 тонны), но есть риски, связанные с водой, а также зависимостью от одного месторождения.