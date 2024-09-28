Агентство по противодействию коррупции опубликовало данные о налоговых и таможенных льготах для предпринимателей Узбекистана.

По данным Антикоррупционного агентства, если за первую половину 2024 года доходы государственного бюджета составили 121 трлн сумов, то общий объём льгот достиг 63,4 трлн сумов, что в два раза меньше шестимесячного показателя 2023 года (127,1 трлн).

Льготы по налогам на сумму 39 трлн сумов получили 132 тысяч организаций, из которых большая часть приходится на НДС — 32,1 трлн сумов. Льготами на сумму до 1 млрд сумов воспользовались 129,46 тысячи компаний, от 1 до 100 млрд сумов — 2560, от 100 млрд до 1 трлн сумов — 36, а свыше 1 трлн сумов — 3.

Важное примечание — указанные суммы не включают льготы, предоставленные закрытыми решениями президента и правительства.

Топ-20 компаний, получивших налоговые льготы (кроме банковского и финансового сектора):

НГМК — 5,43 трлн сумов; АГМК — 1,28 трлн сумов; НБУ — 1,27 трлн сумов; Uzbekistan Airways — 881,4 млрд сумов; Coinpay (криптобиржа) — 642,7 млрд сумов; «Навоийуран» — 581,4 млрд сумов; «Узбекистон темир йуллари» — 529,6 млрд сумов; Asia Trans Gas (осуществляет транзит газа из Туркменистана в Китай) — 453,7 млрд сумов; UzAuto Motors — 281,8 млрд сумов; Uz-Kor Gas Chemical (газохимический комплекс) — 224,3 млрд сумов; Kobea Group (криптобиржа UZNEX) — 218,7 млрд сумов; ЕОПЦ (Uzcard) — 145,7 млрд сумов; Uzbekistan Airports — 145,1 млрд сумов; Grand Pharm Trade — 143,1 млрд сумов; «Узбектелеком» — 131,2 млрд сумов; Ташкентский международный университет Кимё — 126,6 млрд сумов; «Национальные электросети» — 121,4 млрд сумов; ProCab — 117,8 млрд сумов; Международный аэропорт Ташкента — 116,9 млрд сумов; Air Products Netherlands Gases BV — 111,3 млрд сумов.

Сумма таможенных льгот (пошлина, сбор, акциз и НДС) составила 24,4 трлн сумов для 10454 организаций. Послабления на 4,9 трлн сумов предоставлены для проектов государственного значения, 91,3 млрд сумов — физлицам, 49,1 млрд сумов -для представительств иностранных государств и иностранных дипломатических миссий.

Топ-20 по таможенным льготам:

UzGasTrade — 1,07 трлн сумов; Hamkorbank — 580,5 млрд сумов; «Горно-рудные технологии ЦА» — 438,6 млрд сумов; Shamol Zarafshan Energy — 365,7 млрд сумов; RWS Optimum — 353,6 млрд сумов; АГМК — 344,3 млрд сумов; Holos — 314,9 млрд сумов; «Узбектелеком» — 300,6 млрд сумов; ACWA Power Dzhankeldy Wind — 277,1 млрд сумов; BYD Uzbekistan Factory — 274,4 млрд сумов; ACWA Power Bash Wind — 273,8 млрд сумов; First Fruits — 269,8 млрд сумов; Enter Engineering, ПУ Алмалык — 266,7 млрд сумов; Panorama Airways — 240,2 млрд сумов; «Агробанк» — 220,1 млрд сумов; Enter Engineering, ГПЗ Байсун — 203,9 млрд сумов; Alliance Holding — 201,8 млрд сумов; Uzbekistan Airways — 196 млрд сумов; НБУ — 189,6 млрд сумов; ADM Jizzakh — 158,6 млрд сумов.

Одновременно и налоговые, и таможенные льготы получили 4630 компаний на 39,3 трлн сумов.

Крупнейшие получатели налоговых и таможенных льгот (свыше 100 млрд сумов):