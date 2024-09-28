Нефтяная компания из России «Газпром нефть» рассматривает возможность реализации новых проектов в Узбекистане, включая строительство сети автозаправочных станций под своим бренд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главукомпании Александра Дюкова.

«Мы уже работаем в Узбекистане, поставляем туда нефть и нефтепродукты — бензин, дизельное топливо, смазочные и битумные материалы. Сейчас обсуждаем возможность реализации ещё некоторых проектов в Узбекистане, включая, в том числе, возможность строительства сети автозаправочных станций под своим брендом», — сказал он Российской энергетической неделе.

Дюков отметил, что Узбекистан демонстрирует быстрый экономический рост и наращивает потребление нефтепродуктов. «Это перспективный рынок, на котором, конечно, правильно присутствовать», — сказал он.

«Газпром нефть» также намерена продолжить сотрудничество с Узбекистаном в области технологий в разведке и добыче углеводородов.

«Применяя наши цифровые решения, мы помогли открыть в Узбекистане центр управления бурением, который позволил значительно сократить сроки и стоимость строительства скважин на месторождениях в республике», — сказал глава компании.

На сегодняшний день российские компании «Лукойл» и «Татнефть» имеют свои заправки в Узбекистане. В начале января в Министерстве энергетики Узбекистана сообщали о планах привлечь такие крупные компании, как «Татнефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также Saneg, у которых есть сырьё и мощности по переработке, к строительству более 80 новых заправочных комплексов вдоль магистральных трасс по всему Узбекистану. Из них, как ожидается, Saneg построит 59 АЗС, остальные компании — 27. По этому направлению принято отдельное правительственное решение, указывали в Минэнерго.

В середине мая «Узбекнефтегаз» при поддержке «Газпром нефти» открыл Центр управления бурением, который позволяет сократить продолжительность бурения скважин на 45% и снизить стоимость их строительства на 35%. Компания заключила с поставщиком два контракта на 4,45 млн и 243,3 тысячи долларов.