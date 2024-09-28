В Сергелийском районе Ташкента суд вынес решение об аресте мужчины, который принуждал своего сына заниматься попрошайничеством, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Сотрудники правоохранительных органов заметили, что мужчина наблюдает за мальчиком на улице. Подозреваемого задержали и доставили в ОВД.

«Не углядел за сыном, а он, оказывается, ушёл попрошайничать. Такого больше не повторится» — заявил мужчина.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 188−3 (вовлечение в попрошайничество лиц несовершеннолетнего возраста) и части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Мужчине назначили 10 суток ареста и штраф в размере 1 БРВ (340 тысяч сумов).

15 августа Сенат Олий Мажлиса одобрил закон о защите детей. Согласно ему, дети, занимающиеся попрошайничеством, будут входить в категорию подверженных риску насилия. Планируется вести учёт таких детей и при необходимости обеспечивать принятие индивидуальных мер по предотвращению насилия в отношении них.