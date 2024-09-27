Сервис такси Yandex Go начал работу в Джизаке, сообщила пресс-служба компании.

На начальном этапе минимальная стоимость поездки начинается от 2500 сумов. Например, поездка от Кук базара до областного хокимията обойдётся примерно в 3000 сумов. Оплатить поездки можно наличными или привязанной в приложении картой.

Помимо Джизака, сервис уже доступен в 14 городах Узбекистана, включая Ташкент, Наманган, Андижан, Фергану, Маргилан, Коканд, Самарканд, Бухару, Термез, Нукус, Карши, Ургенч, Хиву и Гулистан.