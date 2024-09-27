Мужчина привлечён к административной ответственности по обвинению в домогательстве к девушке в метрополитене Ташкента. Решение Чиланзарского районного суда по уголовным делам от 26 сентября изучила «Газета.uz». Первым об этом сообщил проект против насилия Nemolchi.uz.

Согласно материалам дела и показаниям потерпевшей, 24 сентября она возвращалась с учёбы на метро до станции «Новза». В вагон на станции «Дружба народов» зашёл 31-летний Музаффар Шомахсудов.

«После того, как поезд тронулся, он потрогал её за интимное место, совершив сексуальное домогательство. [Потерпевшая] незамедлительно обратилась к сотрудникам ОВД с требованием принять законные меры», — приводятся показания девушки в решении суда.

В суде мужчина частично признал свою вину и сообщил, что в тот день в поезде было тесно из-за большого количества людей, и он не заметил, как дотронулся до девушки. Он выразил сожаление и попросил суд смягчить наказание.

Суд признал ответчика виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 41−1 (сексуальное домогательство / влечёт наложение штрафа от 2 до 5 БРВ или административный арест до 5 суток) Кодекса об административной ответственности, и назначил ему 5 суток административного ареста. Она также должен будет выплатить 255 тысяч сумов за содержание в спецприёмнике.

Ещё один случай сексуального домогательства произошёл 17 сентября в междугороднем автобусе «Алат-Ташкент».

Согласно материалам дела, 58-летний Максуд Нарметов трогал грудь несовершеннолетней девушки (возраст не указан), которая спала в салоне автобуса. Она сообщила, что проснулась от испуга и рассказала по телефону о произошедшем отцу.

В отношении мужчины был оформлен административный протокол, когда автобус прибыл на автовокзал в Чиланзарском районе столицы.

Мужчина в суде сообщил, что в тот момент просил у девушки деньги за проезд.

На заседании, прошедшем в этом же суде 26 сентября, мужчине было назначено 5 суток ареста по статье 41−1 КоАО с взысканием 255 тысяч сумов за содержание в спецприёмнике.

В 2023 году в Узбекистане в сексуальном домогательстве виновными были признаны 666 человек. Кроме того, 48 человек были осуждены за распространение интимной информации. Ответственность за эти действия вступила в силу с апреля прошлого года.