Добыча газа на крупных предприятиях Узбекистана в августе 2024 года снизилась до 3,79 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики при президенте о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Это на 3,6% (140,8 млн кубометров) меньше, чем в августе 2023 года (3,92 млрд), и на 12,3% меньше, чем в августе 2022 года (4,3 млрд).

За первые восемь месяцев года объём добычи составил 29,9 млрд кубометров, что на 4,6%, или на 1,46 млрд кубометров, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение производства газа продолжается уже несколько лет. Напомним, 75−80% электричества в Узбекистане вырабатывается за счёт сжигания газа.





Статагентство начало публиковать статистику по выработке электроэнергии в разрезе крупных и малых предприятий. Общий объём производства за январь-августа вырос на 4,1% — с 52,3 млрд до 54,43 млрд кВт·ч.

Производство электричества крупными предприятиями энергоснабжения, большинство из которых работают на газе (а также на угле и ГЭС), в августе сократилось до 5,84 млрд кВт·ч, что на 625,4 млн кВт·ч (-9,7%) меньше, чем в августе прошлого года (6,5 млрд).

За восемь месяце производство уменьшилось до 48,6 млрд кВт·ч, что на 6%, или на 3,1 млрд кВт·ч, меньше восьмимесячного показателя 2023 года.

Потери компенсируются выработкой электричества на солнечных и ветряных электростанциях (доля в генерации — 10,6%) — 5,8 млрд кВт·ч.

Ранее Министерство энергетики, комментируя данные Статагентства о снижении выработки электроэнергии в мае, сообщило, что на самом деле рост производства электроэнергии составил 5,8% за счёт солнечных и ветряных электростанций, которые считаются «малыми предприятиями» и, по законодательству, предоставляют отчётность раз в год. Снижение поставок тогда объяснили «экономным расходованием» после повышения тарифов.

Месячная добыча нефти составила 60,3 тысячи тонн (-6,2%, или минус 4000 тонн, к августу 2023 года). За восемь месяцев производство снизилось до 485,1 тысячи тонн (-6,8%, или минус 35,2 тысячи тонн к аналогичному периоду прошлого года).

За август было произведено 106,5 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с августом 2023 года (108 тысяч) меньше на 1,4%. В восьмимесячном сравнении рост составил только 0,4% — 896 тысяч тонн.

В прошлом месяце выпуск дизельного топлива вырос с 70,1 тысячи до 86,8 тысячи тонн (+23,8% к августу прошлого года). Тем не менее, при сравнении с январём-августом 2023 года (год к году) показатель вырос лишь на 0,8% — до 705,8 тысячи тонн.

Месячная добыча угля снова обновила рекорд — 888,1 тысячи тонн (+214,4 тысячи), что почти на 31,8% больше объёма за август прошлого года. За январь-август производство выросло на 15,8% — до 4,37 млн тонн.