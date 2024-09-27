Более трети детей и подростков во всем мире сейчас страдают близорукостью, а к 2050 году глобальная заболеваемость миопией превысит 740 миллионов случаев, пишет CNN со ссылкой на результаты масштабного исследования, опубликованного в журнале British Journal of Ophthalmology.

Как показал анализ, проведённый учёными Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу, распространённость близорукости значительно возросла за последние 30 лет: в 1990—2000 годах миопия была зафиксирована у 24% детей и подростков, а к 2020−2023 годам этот показатель увеличился до почти 36%.

К таким выводам учёные пришли, проанализировав данные 276 исследований с участием более 5 миллионов детей и подростков из 50 стран на всех шести континентах.

Заметный рост в распространённости миопии произошёл после пандемии COVID-19, говорится в исследовании. Это может быть связано с сокращением активности на свежем воздухе и увеличением времени, проведённым за экраном устройств.

Учёные также указывают на географические факторы в возникновении миопии: она чаще встречается в Азии. У детей из Восточной или Южной Азии близорукость развивается на ранних этапах жизни. «Обнаружена корреляция между продолжительностью обучения и возникновением миопии, что позволяет предположить, что раннее начало формального образования в некоторых странах Восточной Азии может потенциально служить способствующим элементом», — отмечается в исследовании.

В качестве примера учёные приводят Сингапур и Гонконг, где дети начинают обучение с 2−3 лет. «Вполне вероятно, что более раннее знакомство с образовательными практиками в раннем возрасте может повлиять на заболеваемость миопией в детстве», — говорят исследователи.

В Африке, где большинство детей идут в школу в возрасте 6−8 лет, миопия встречается в семь раз реже, чем в Азии.

Среди стран, по которым имеются данные, самые плохие показатели наблюдаются в Японии и Южной Корее, где близорукостью страдают 85% и 74% детей соответственно. За ними следует Россия с 46%.

Самый низкий уровень близорукости — около 1% — в Парагвае и Уганде. В Великобритании, США и Германии этот показатель варьируется от 15% до 20%.

В исследовании указывается и на различия в распространённости миопии между сельской местностью и городскими районами. Так, у детей, проживающих в городах, уровень близорукости выше, чем у детей в сельской местности.

В частоте возникновения миопии также играет роль гендерный фактор: она начинает проявляться у девочек в более раннем возрасте, поскольку они, как правило, проводят меньше времени на свежем воздухе в школе.