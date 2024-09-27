Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнёрства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней», — написал Бахтиёр Саидов по итогам встречи в своём Telegram-канале.

Он отметил, что традиционно повестка сотрудничества двух стран «остаётся обширной и охватывает все направления».

«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия», — сообщил также министр.

«Мы договорились продолжать наш постоянный диалог в духе союзничества», — добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после встречи сообщила, что на ней «особое внимание было обращено на необходимость противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве».