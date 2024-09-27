Западноафриканская страна Либерия стала 154-м государством, с которым Узбекистан установил дипломатические отношения.

В пятницу в Нью-Йорке главы МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и Либерии Сара Бейсолов Ньянти подписали совместное коммюнике об этом.

«Договорились, что министерства иностранных дел наших стран будут координировать и разрабатывать первоначальную повестку будущего сотрудничества», — написал Бахтиёр Саидов в своём Telegram-канале.





Аналогичное соглашение в этот же день было подписано со 155-й страной — Того (также расположена в западной Африке), сообщил министр, встретившийся с коллегой из Тоголезской Республики Робером Дюссэ.

«Несомненно, у нас есть большие возможности для создания связей взаимовыгодного сотрудничества со странами Африканского континента», — отметил он.

Ранее в Нью-Йорке Узбекистан подписал документы об установлении дипотношений с Ботсваной, Бурунди, Кабо-Верде и Сейшельскими островами.