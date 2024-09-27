Рядом с железнодорожным вокзалом Хивы построят подземный путепровод протяжённостью 450 метров. Проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в четверг.

Это «позволит организовать отдельное движение транспорта, а пешеходы смогут безопасно передвигаться между вокзалом и Ичан-калой», говорится в сообщении пресс-службы президента.

Председатель Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Жамшид Турсунов пояснил, что при создании аллеи перед вокзалом «северная и южная часть города оказались разделены».

«[Президент] дал поручение создать удобства для движения автотранспортных средств, устранить неудобства, возникшие в результате разделения города. Мы провели презентацию предложений, согласно которым рядом с железнодорожным вокзалом будет построена подземная дорога с сохранением аллеи, которая связана с древними памятниками туристической Хивы», — сказал глава Автодора.

Он добавил, что глава государства одобрил предложение и дал поручение начать проект с 2025 года.

«Подземная дорога не окажет никакого негативного влияния на объекты культурного наследия. Протяжённость составит 450 метров, 50 метров будет построено в виде закрытой части, 400 метров — открытой галерейной формы», — отметил Турсунов.

В декабре 2021 года автомобильный тоннель был открыт под центральной площадью административного центра Хорезмской области — Ургенча.