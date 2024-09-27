В Лондоне после долгой болезни скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, бывшая глава представительства ЕБРР в Азербайджане и общественный деятель, реализовавшая множество социальных проектов на родине.

Камола Махмудова — одна из героинь проекта «Газеты.uz» «Узбекистанцы за рубежом». В интервью, опубликованном два года назад, она рассказывала о жизни, карьере в банковской сфере, семье и многочисленных благотворительных проектах, среди которых — содействие в развитии образовательной платформы Khan Academy на узбекском языке, помощь детям с онкологическими заболеваниями и посадка деревья в Бухаре. В 2020 году президент Шавкат Мирзиёев наградил её орденом «Дустлик».

«Физические границы не мешают мне реализовывать проекты в Узбекистане, живя в Лондоне или Азербайджане. Мы можем сажать деревья в Бухаре, строить кислородные станции в Нукусе, обучать детей математике в каждом регионе Узбекистана. Не важно, где ты географически находишься. Главное, чтобы твоё сердце было в Узбекистане», — говорила она в интервью.

«Это огромная потеря для Узбекистана. За свою короткую жизнь она сделала так много для страны, даже живя в Лондоне и Азербайджане», — написал автор интервью, ныне директор Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Жахонгир Азимов.

Профессор Алишер Файзуллаев, бывший госсоветник президента, первый заместитель и заместитель министра иностранных дел, посол Узбекистана в Бельгии, Великобритании и других странах, отметил: «Сложно поверить, это шок, это большая потеря для всех узбеков и узбекистанцев. Она достигла многого за свою короткую жизнь. Сделала очень много для Узбекистана, продвижения узбекской культуры в Великобритании и во всем мире».

«Работала на высоких должностях в Европейском банке реконструкции и развития и всегда помогала Узбекистану и узбекистанцам. Она была одним из основных организаторов Дней культуры Узбекистана в Лондоне… Она была очень ярким, многогранным, открытым человеком. Занималась бегом на длинные дистанции, йогой и интересовалась философией древнего Востока. Она всегда была полна интересных идей, планов и проектов. Она была одной из самых ярких людей, с которыми меня свела жизнь», — написал Алишер Файзуллаев.

Похороны Камолы Махмудовой пройдут в Лондоне 27 сентября.

Камоле Махмудовой был посвящён один из эпизодов фильма «O‘zbekistonlik» об узбекистанцах, добившихся успеха за рубежом.