Политика

В Узбекистане прошли первые дебаты перед парламентскими выборами. В них впервые участвовали главы партий, которые рассказали о своих программах, а депутаты пытались найти уязвимости в инициативах своих конкурентов. «Газета.uz» рассказывает, как прошли дебаты и о чём говорили лидеры партий.

Для укрепления взаимного доверия важна приверженность принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга, заявил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Экономика

Запрет на использования бензина Аи-80 в Узбекистане планируется начать внедрять поэтапно с 2028 года. Ранее сообщалось об отказе от этой марки топлива с 2025 года.

Депутат парламента Кыргызстана призвал отменить запрет на импорт цемента из Узбекистана, который дешевле местной продукции. Заместитель министра экономики и коммерции заявил о демпинге цен со стороны узбекистанских производителей и отметил, что ввоз их стройматериалов уничтожит местные заводы.

В Узбекистане добыча газа в августе продолжила снижаться и достигла 3,78 млрд кубометров (-3,6% год к году), нефти — 60,3 тысячи тонн (-6,2%). Выработка электроэнергии за восемь месяцев выросла за счёт солнечных и ветряных станций — 54,4 млрд кВт·ч (+4,1%). Добыча угля снова обновила рекорд.

Общество

Строительство Нового Ташкента вызывает много вопросов. В какую сумму обойдётся проект? Хватит ли воды столице? Что делается для улучшения экологической ситуации? Какой будет архитектура города? Ответы на эти вопросы — в большом видеоинтервью с главным архитектором проекта Саидазимом Шариповым.

В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане и реализовавшая множество социальных проектов на родине. «Газета.uz» публиковала её интервью в 2022 году.

В выходные дни синоптики прогнозируют по Узбекистану небольшую облачность, дневная температура будет доходить до +29 градусов. По ряду областей местами возможен кратковременный дождь.

Семь кинопремьер, фестиваль Lego Brick Day, квиз по советским фильмам, концерты Лолы, выставки, красивые спектакли, творческие мастер-классы, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Спорт

В Федерации баскетбола Узбекистана выявлены хищения на сумму 489 млн сумов, сообщила Генпрокуратура. Вынесены приговоры исполнительному директору, управляющими делами и первому вице-президенту федерации. Ранее сообщалось о хищениях в Федерации плавания.

Мир

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии и станет новым премьер-министром страны. 67-летний политик известен либеральными взглядами, часто спорными для однопартийцев, и пользуется популярностью у общественности.

Доля детей и подростков с близорукостью сильно выросла за последние 30 лет и, по оценкам китайских учёных, сегодня ею страдает каждый третий ребёнок в мире. К 2050 году, по их прогнозам, заболеваемость миопией среди несовершеннолетних превысит 740 миллионов случаев.

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