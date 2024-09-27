27 сентября, за месяц до выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и местных кенгашей (советов), на площадке Debat Xoll состоялись первые теледебаты. «Газета.uz» рассказывает, как они прошли и о чём говорили руководители партий.

Дебаты впервые проводились среди руководителей всех пяти политических партий — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП, Актам Хаитов), Демократической партии «Миллий тикланиш» (Алишер Кадиров), Экологической партии (Абдушукур Хамзаев), Народно-демократической партии (НДПУ, Улугбек Иноятов) и Социал-демократической партии «Адолат» (Робахон Махмудова).

Для сравнения: на выборах 2019 года в дебатах принимали участие лишь представители партий, а на выборах президента 2023 года — представители кандидатов.

Дебаты также транслировались в прямом эфире сразу на нескольких телеканалах: Mening yurtim, Renessans, Sevimli, Zo‘r TV, Uzreport TV (на узбекском языке), Dunyo bo‘ylab (на русском языке) и Foreign languages (на английском языке).

Ведущим мероприятия был председатель Национальной медиа-ассоциации Узбекистана, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа.

Он сообщил, что дебаты будут проходить каждую пятницу. До выборов всего запланировано проведение пяти дебатов.

Публичный обмен мнения проходил в четыре раунда. Очерёдность выступлений руководителей партий была определена по жребию. В первом раунде они выступили с двухминутными обращениями. Глава НДПУ Улугбек Иноятов, лидер «Адолат» Робахон Махмудова и руководитель УзЛиДеП Актам Хаитов часто бросали взгляд на распечатанный текст, тогда как глава «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров и лидер Экопартии Абдушукур Хамзаев выступили без помощи карточек.





Во втором раунде ведущий задавал вопросы, поступившие от избирателей по Telegram-каналу Debat Xoll. Кроме того, показывались вопросы граждан, записанные на видео.

Шерзодхон Кудратходжа в первом вопросе спросил у главы НДПУ Улугбека Иноятова, как будет решаться проблема пробок в Ташкенте и сильная загруженность метрополитена.

Улугбек Иноятов сообщил, что в программе партии предусмотрено дальнейшее развитие общественного транспорта, в том числе расширение охвата метро. По его мнению, основная причина пробок в городе — припаркованные автомобили на обочине дорог, а также приватизация остановок и открытие на них магазинов, из-за чего водители часто останавливаются у них, создавая пробки.

В программе партии предлагается расширение автостоянок, создание экосистемы платных парковок вдоль улиц, введение обязательного требования о наличии автостоянок в новых жилых микрорайонах, стимулирование внедрения многоуровневых автостоянок. Кроме того, планируется поощрение государственных служащих к передвижению на общественном транспорте, ограничение передвижения личных авто с чётным и нечётным номерными знаками по дням недели.

Робахон Махмудова. Фото: Международный пресс-клуб.

Руководительница партии «Адолат» Робахон Махмудова ответила на вопрос касательно продолжающейся вырубки деревьев и строительстве зданий и сооружений в парках и на аллеях.

Депутаты изучили ситуацию на местах и выяснили, что 184 парках имеется 940 незаконных построек, а также незаконные аттракционы. По её словам, наблюдается практика изъятия в местный фонд хокимиятов парков, после чего происходит незаконная приватизация или отчуждение госимущества. Она заявила, что выступает за ужесточение правил в этой сфере, а также запрет на приватизацию парков, медицинских и образовательных учреждений.

В программе партии предусмотрено введение ответственности за приватизацию парков, детских лагерей, образовательных и медицинских госучреждений и их территорий.

Глава УзЛиДеП Актам Хаитов рассказал, что за пять лет число предпринимателей в стране выросло в 2,5 раза, а в сельском хозяйстве — в 5 раз. Он заявил, что ныне правящая партия не только защищает их интересы, но и создаёт удобства.

За прошедшие годы принято свыше 50 законов, связанные с развитием конкуренции, сокращением доли государства в экономике и другие.

Лидер «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров ответил на вопрос касательно предложения из предвыборной программы по расширению возможности женщин служить в Вооружённых силах Узбекистана.

По его словам, партия выступает за то, чтобы женщины по собственному желанию могли проходить службу в армии. «При защите Родины нет понятия мужчина или женщина, преданность и смелость женщин во многих сферах является примером. Это гармонизирует с нашими традициями», — заявил он.

Депутат также считает, что надо привлекать на военную службу молодёжь, которая после окончания школы не поступает в вузы.

Абдушукур Хамзаев.

Председатель Экопартии Абдушукур Хамзаев высказался о пробках и ухудшения качества воздуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от загрязнения воздуха в мире умирает 8,5 миллиона человек (в 2021 году — 8,1 миллиона человек), сказал он.

Партия выступает за установку фильтров на угольных теплицах. Он поблагодарил президента за принятое на днях постановление по улучшению качества воздуха в Ташкенте, но указал на наличие многих вопросов, требующих решения. В частности, речь идёт о проблемах опустынивания, развития общественного транспорта. «В нашей программе есть конкретные решения, поддержите нас», — сказал представитель «зелёных».

После этого поступил видеовопрос от жителя с инвалидностью из Туракурганского района. Он спросил, что планируется сделать для 1 миллиона лиц с инвалидностью в Узбекистане в части защиты их интересов и свободного передвижения.

Глава НДПУ заявил, что всегда выступал за защиту их интересов, за программу «жизнь без преград», формирование инклюзивного общества. В стране принят закон о правах лиц с инвалидностью, ратифицирована конвенция ООН о правах инвалидов, отметил он.

«Да, мы должны ещё сильнее требовать от правительства решения их вопросов… Есть проблемы с их передвижением в транспорте и социальных объектах», — признал он.

У «Адолат» спросили про дорожно-транспортные происшествия и смерти на дорогах, особенно детей. Робахон Махмудова назвала это «самой тяжёлой проблемой». По её словам, человеческая жизнь священна, и никто не имеет права посягать на неё, поэтому следует наказывать тех, кто совершает даже «неосознанное покушение на чью-то жизнь».

За 2023 год в ДТП в Узбекистане погибли 2282 человека, включая 263 детей. «Адолат» предлагает ужесточить наказания за нарушение ПДД, а за регулярные нарушения и вождение в нетрезвом виде предусмотреть наказания вплоть до пожизненного лишения водительских прав.

Актам Хаитов.

У главы УзЛиДеП Актама Хаитова, который также является руководителем Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, спросили, как будет решаться проблема фермеров, в чью деятельность до сих пор вмешиваются государственные служащие.

Он сообщил, что в этой сфере проведены реформы, в том числе земельные реформы, и предоставлена независимость фермерам, а партия серьёзно относится к защите их прав.

По его словам, некоторые должностные лица в регионах неверное толкуют постановление правительства, а партия в своей программе предлагает ответственность за вмешательство в их деятельность.

Председатель «Миллий тикланиш» высказался про национальный контент в интернете, а также «сырую базу» литературы на узбекском языке, особенно детской литературы.

Алишер Кадиров указал, что вопрос государственного языка выведен в отдельную главу в предвыборной программе партии. По его мнению, сейчас язык не отвечает современным требованиям. В рамках программы планируется завершить реформу узбекского алфавита и перейти на латиницу, перевести на узбекский язык 1000 иностранных источников, развивать национальный сегмент научной литературы, а также усилить ответственность за несоблюдение законодательства о государственном языке.

Глава Экопартии согласился, что в Узбекистане при массовой посадке деревьев не решён вопрос их полива и ухода. В этой сфере наблюдаются недостатки, приписки и очковтирательство, заявил он.

В прошлом году высохли 580 тысяч посаженных деревьев, сказал Абдушукур Хамзаев. Он также упомянул случай в Самарканде, где высохли деревья в трёх парках, созданных совместно с международными организациями.

«У нас нет океанов и морей. Единственный источник очищения воздуха у нас — это деревья. От глобального потепления нас спасут деревья и экономия воды. У нас есть конкретные предложения и учёные. Мы запретим выставлять земли с деревьями на аукцион, ужесточим наказание за вырубку деревьев вплоть до изъятия земли у предпринимателей», — сказал он.





В третьем раунде члены партий задавали вопросы руководителям других партий.

Представитель НДПУ спросил у главы УзЛиДеП о планируемой работе в сфере обеспечения свободы слова и политики открытости.

Актам Хаитов заявил, что основное направление политики главы государства — свобода слова, в результате чего число СМИ увеличилось в 2−3 раза, а также действуют независимые блогеры. Указы и постановления проходят согласование с общественностью, отметил он.

Лидер правящей партии заявил, что продолжит поддерживать свободу слова и политику открытости.

Представительница «Адолат» отметила, что в программе «Миллий тикланиш» предусматривается увеличение пошлин при бракоразводном процессе, но есть случаи, когда развод необходим из-за семейного насилия и угрозы для здоровья членов семьи. «Получается, богатые будут разводиться, а бедные нет. Это справедливо?» — спросила она.

Алишер Кадиров.

Алишер Кадиров заявил, что увеличение штрафов при разводах — это один из последних шагов для сохранения семьи. «Мы должны принять все меры, чтобы сохранить семью с помощью махаллей, родных и окружающих. Большие штрафы — это одно из средств, чтобы приостановить необдуманные разводы среди молодёжи. С учётом того, что суд будет принимать окончательное решение, он будет учитывать положение бедных», — сказал он.

Представительница УзЛиДеП выразила сомнения касательно некоторых предложений Экопартии, отметив, что отсутствуют реальные возможности и обоснования для их реализации. Например, «зелёные» предлагают с 2030 года в Ташкенте и областных центрах запретить движение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а с 2035 года — полностью запретить их продажу. Сегодня в Узбекистане зарегистрировано 4 миллиона таких автомобилей. Она спросила, что будет с этими машинами.

Абдушукур Хамзаев сказал, что на этот вопрос необходимо смотреть с другого ракурса. По его словам, ежегодно в атмосферу Узбекистана выбрасывается 2,4 миллиона тонн загрязняющих веществ, из них 1,5 миллиона приходится на выхлопные газы автомобилей, в Ташкенте этот показатель составляет 93%, то есть 700 тысяч автомобилей ежедневно сжигают 3500 тонн топлива и выпускают 700 тонн вредных газов. «Нам важна жизнь или „железо“?» — спросил глава Экопартии.

В «Миллий тикланиш» спросили у НДПУ, для чего необходимо квотирование мест для лиц с инвалидностью на выборах депутатов парламента и кенгаша, а также на государственной гражданской службе, если в законодательстве нет ограничений для их участия.

Улугбек Иноятов.

Улугбек Иноятов заявил, что лица с инвалидностью являются частью общества, поэтому необходимо для них создать равные возможности для присутствия в парламенте, кенгаше и на госслужбе.

По его мнению, это будет служить развитию общества, а также улучшению качества принимаемых документов с учётом их потребностей.

В НДПУ задали вопрос «Адолат», почему они опираются на субсидии в вопросах обеспечения населения жильём, хотя есть и другие механизмы.

Робахон Махмудова заявила, что в ипотечном кредитовании необходимо выполнить возврат привлечённого займа с процентами, а субсидия — безвозмездная помощь от государства.

«Мы хотим пойти дальше и поощрять строительные компании, предоставить им налоговые льготы и льготы при получении земли, если они сами выделят субсидии», — сказала она.

Депутат «Адолат» в вопросе для главы Экопартии указал, что в 2021 году был принят закон об экологическом аудите, но не до конца разработаны механизмы его реализации. На прошлых выборах «зелёные» обещали внедрить экологическое страхование, но практические ничего не сделано, сказал он.

Абдушукур Хамзаев ответил, что партия частично реализовала намеченные планы. «Не соглашусь, что экоаудит не работает, ведётся работа по сертификации экоаудиторов, но, да, не до конца усовершенствован закон. Будем работать над пробелами в законодательстве», — отметил он.

В УзЛиДеП также скептически отнеслись к предложению НДПУ создать специальный фонд для строительства социального жилья за счёт обязательных отчислений из доходов строительных компаний и банков, строящих элитное жилье, а также назвали это вмешательством в деятельность предпринимателей.

Улугбек Иноятов указал на рост стоимости жилья на фоне высокого спроса, благодаря чему крупные застройщики зарабатывают большие деньги.

«Мы хотим пригласить их в такое социальное предпринимательство через этот фонд и за счёт отчислений помочь нуждающимся приобрести жильё, а затем они получат возможность постепенного возврата этих средств в будущем», — заявил он.

В «Миллий тикланиш» спросили, что УзЛиДеП и правительство сделали для защиты прав трудовых мигрантов и их поддержки.

Актам Хаитов заявил, что проделано много работы для помощи соотечественникам за рубежом в части обучения языкам, обеспечения безопасности во время передвижения на транспорте, защиты их интересов через консульские учреждения, а также выделены земли 180 тысячам мигрантов и членам их семей.

В Экопартии усомнились, что предложение «Миллий тикланиш» по новой системе отбора и надзора защищает учителей. «Как будет создан прозрачный отбор учителей, откуда будут деньги и ресурсы на установку видеокамер? Слишком сильный надзор не будет им мешать и снижать качество образования», — спросил депутат от «зелёных».

Алишер Кадиров заявил, что учителя — создатели будущего, но для решения проблем в сфере необходимо подготовить новое поколение учителей.

«Наше предложение — принять госпрограмму по подготовке учителей нового поколения и в определённый период начать процесс замены свыше 700 тысяч учителей с привлечением новых педагогов. Но мы сначала должны начать правильный их отбор, а для этого нужно начать с правильного отбора абитуриентов. Лица без педагогических навыков не должны учиться в педагогических вузах. Отбор начнётся оттуда. Это долгосрочная программа», — пояснил он.

В НДПУ указали «Миллий тикланиш» на неправильное написание фраз на узбекском языке на уличных баннерах и в рекламных материалах, а также разные подходы в части общения на государственном языке в сфере услуг и торговли.

«У нас есть законы о государственном языке и о рекламе, регулирующие внешние надписи. Но главная проблема — это безразличие общества. Да, есть вопросы, по которым требуется внесение поправок в эти законы и расширение наказания… Но если общественность не объединится вокруг закона, если мы не будем защищать свой язык, если не будем вносить вклад в его развитие как языка общения, закон просто останется законом, а язык не будет развиваться», — заявил Алишер Кадиров.

УзЛиДеП выступает за упрощение обязательств работодателей частного сектора перед работником, установленных в трудовом законодательстве. В «Адолат» упомянули инцидент с насилием в отношении сотрудника в магазине Inbazar и спросили, не приведёт ли это к «лазейкам» и тому, что предприниматели смогут избежать наказания. Депутат также спросил, не ограничиваются ли права других при попытке защитить интересы бизнеса.

«Нет, мы защищаем и бизнес, и других. Ситуация в Inbazar — это не трудовое законодательство, это насилие, это Уголовный кодекс. Мы осуждаем и выступаем против насилия на рабочем месте и в других сферах», — заявил Актам Хаитов.

Глава Либерально-демократической партии считает, что упрощение обязательств для работодателей упростит и наём рабочих с сокращением доли теневой экономики.





В УзЛиДеП указали, что прогрессивная шкала налогообложения (когда тот, кто много зарабатывает, платит больше налогов), которую предлагает «Адолат», противоречит идее равенства этой партии.

«Равенство и равенство при сборе налогов — это разные вещи. Внедрение в налоговой системе прогрессивной ставки — это разумный и современный подход. Перед внесением этой инициативы мы советовались с экспертами, мы знаем, что эта шкала внедрена в США, Канаде, Италии, Франции и работает эффективно. Внедрение прогрессивной ставки приведёт к пополнению государственного бюджета, росту деловой активности и исокращению бедности», — ответила Робахон Махмудова.

Депутат «Миллий тикланиш» спросил, почему Экопартия предлагает создать выделенные полосы для велосипедов и скутеров за счёт проезжей части, ведь на дорогах с каждым днём становится всё больше машин и пробок.

Глава «зелёных» назвал вопрос «оригинальным». «Я хожу пешком. С 2018 по 2023 год число машин и пробок в Ташкенте увеличилось на 30%. Чем больше мы расширяем дороги и создаём условия для авто, тем больше становится легковых авто. Это и есть причина пробок и загрязнения воздуха. Поэтому мы хотим за счёт проезжей части создать велодорожки», — разъяснил он, указав на опыт Нидерландов и полезность передвижения пешком и на велосипедах.

В Экологической партии задали вопрос «Адолат» касательно планов по усилению депутатского и общественного контроля. «Что планируется сделать и что мешает это делать сейчас? Эти инициативы выглядят как общие слова», — сказал представитель «зелёных».

«Нет, у нас конкретные и конструктивные предложения. Почему мы поднимаем вопрос общественного и депутатского контроля в 12 пунктах программы? Мы хотим предложить внести это в законодательство. Именно за счёт общественного и депутатского контроля можно решить много вопросов в сферах образования и медицины, качества продуктов питания, правильной траты средств на лекарства, расходов бюджета, предоставления налоговых льгот. Мы ведь за счёт этого узнаём о смертях в правоохранительных органах, эти случаи можно предотвратить за счёт контроля на этапах следствия», — заявила Робахон Махмудова.

НДПУ считает, что предложение Экопартии о сокращение использования пестицидов на 50% до 2030 года может оказать негативное влияние на фермеров, поскольку они вынужденно используют химические вещества для борьбы с вредителями и повышения урожайности.





Абдушкур Хамзаев сказал, что это односторонний взгляд. «Людям нужно здоровое питание. Везде синтетика. Есть свыше 1000 видов пестицидов, я сам агроном, я знаю. Наша еда подвергается загрязнению [пестицидами]. Раньше мы обрабатывали яблони только 2 раза, сейчас — 8−10 раз, но это же едят наши люди, поэтому надо это привести в порядок. Из-за этого исчезают пчёлы на полях, полезные насекомые, нарушается продовольственная цепочка. Да, будет немного сложно, но это не повлияет на себестоимость. Мы провели расчёты с помощью учёных. Наоборот, восстановим баланс и будет выпускать чистые и органические продукты», — заявил он.

В УзЛиДеП указали, что в программе «Миллий тикланиш» отдаётся приоритет поддержке местных предпринимателей, однако Узбекистан внедряет рыночные законы и планируется вступить во Всемирную торговую организацию. Алишера Кадирова спросили, планирует ли партия в этих условиях поддерживать местный бизнес.

«Членство в ВТО, конечно, возложит на нас некоторые обязательства, но Узбекистан — это народ, численность которого каждый год растёт на 1 миллион человек и приближает к 40 миллионам. Если мы будем опираться не на местный бизнес в стратегических экономических отраслях, а на инвесторов, преследующих только прибыль, это создаст угрозы экономической безопасности. В условиях последних геополитических изменений, политизации инвестиций мы намерены больше заботиться о защите народа с опорой на местных предпринимателей», — заявил он.

В Экопартии спросили главу УзЛиДеП, как планируется решить вопрос с высокими ценами на жильё.

Актам Хаитов сообщил, что в 2016—2023 годах были построены дома на 400 тысяч квартир, в следующие пять лет планируется увеличить этот показатель до 1 миллиона квартир, а также развивать долгосрочную ипотеку, выделять субсидии на первоначальный взнос.

В заключительном, четвёртом раунде дебатов главы партий выступили с обращениями к избирателям.