В Кыргызстане предложили отменить запрет на импорт цемента из Узбекистана. С такой инициативой на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента) по топливно-энергетическому комплексу 24 сентября выступил депутат Алишер Козуев, пишет Kaktus Media.

Чоро Сейитов.

С 1 октября Кыргызстан планировал установить временный запрет на ввоз цемента сроком на шесть месяцев. Заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов заявил, что из-за строительства дорог, социальных объектов и школ наблюдался дефицит цемента, поэтому запрет был отменён, за исключением цемента из Узбекистана.

«В Ошской области несколько цементных заводов. Узбекский цемент составляет конкуренцию нашему. Если будут ввозиться цемент, шифер из Узбекистана, то это уничтожит все наши заводы. Если это произойдёт, то и завод перестанет работать, и налоги не будут платиться. Поэтому для защиты внутреннего рынка мы ввели несколько [ограничительных] механизмов», — сообщил замминистра.

Сейитов также отметил, что цемент и некоторые товары из Узбекистана не соответствуют стандартам и не проходят сертификацию.

Депутат Козуев заявил, что запрет усиливает «отдельных производителей» в Кыргызстане, создавая монополию и приводя к росту цен на цемент.

По его словам, до введения запрета узбекский цемент продавался на 0,6−1 кыргызский сом (около 90−150 сумов) дешевле местного, что сильно влияло на общую цену для потребителей. Парламентарий считает, что «высокая конкуренция способствовала бы снижению цен и улучшению качества продукции».

«Вы сами сказали, что у нас дефицит. Правильно, в Ошской области у нас работают два-три завода, но они могут покрыть потребности рынка? Вы же говорите, что узбекский цемент не проходит сертификацию. Но до строительства заводов у нас, мы же покупали цемент из Узбекистана, Казахстана и России. Стоимость узбекского цемента ниже нашего», — сказал он.

Алишер Козуев.

Депутат Козуев подчеркнул, что нужно думать о благосостоянии граждан и снижении цен на цемент, а не о защите интересов отдельных заводов.

«Мы должны думать о людях, а не об интересах отдельных двух-трёх человек. Насколько выше будет конкуренция, настолько ниже будет цена… Вы даёте им послабления, а они — монополисты — устанавливают свои цены как хотят. Я могу привести вам доказательства… Вводить запрет ради них неправильно. После введения запрета люди вынуждены покупать цемент по завышенной цене. Даже разница в один сом очень сказывается», — обратился он.

По его мнению, если сравнить таможенные пошлины, поступающие от импортного цемента, и налоговые поступления от местных предприятий, то их сумма почти одинакова.

В ответ на это замминистра заявил о демпинге цен на цемент со стороны производителей из Узбекистана: «Некоторые импортёры демпингуют, и это демпинговые цены, которые могут уничтожить наших производителей. Тут встаёт вопрос, кого мы будем кормить — узбекские компании или кыргызские?».

Депутат заявил, что здесь нужно исходить из интересов граждан.

«Газета.uz» ранее публиковала большой материал о цементных заводах в Узбекистане. С этого года в стране в 4 раза сократили размер налога на недропользование для производителей цемента вместо планируемого снижения в 2 раза. Решение названо экономическим стимулом, но влияние этой льготы на экологию и здоровье людей широко не обсуждалось.

По состоянию на 1 января в Узбекистане работало 37 цементных заводов, их проектная мощность составляет 32,7 миллиона тонн в год, хотя спрос в стране в 2 раза ниже — 16,5 миллиона тонн. Этот спрос на 1,7 миллиона тонн покрывался за счёт импорта, то есть цементные заводы работают ниже 50% своих мощностей.