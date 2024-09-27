Узбекистан установил дипломатические отношения со 153-й страной — Ботсваной (южная Африка). Совместное коммюнике об этом главы МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и Ботсваны Лемоганг Квапе подписали в Нью-Йорке.

«Высоко оцениваем быстрый экономический рост Ботсваны на протяжении многих лет. Договорились способствовать более активному сотрудничеству между представителями государственного и частного секторов обеих стран», — сообщил министр иностранных дел Узбекистана в своём Telegram-канале.

Ранее в Нью-Йорке аналогичные соглашения были подписаны с Бурунди, Кабо-Верде и Сейшельскими островами.