В Федерации баскетбола Узбекистана выявлены хищения на сумму 489 млн сумов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, исполнительный директор федерации Ю. С., вступив в сговор с управляющим делами С. И., зарегистрировал компанию «S.A.G.» на имя матери и брата последнего. На счёт компании было переведено 197 млн сумов на закупку 2 единиц специального оборудования для мониторинга здоровья спортсменов, которое фактически не было поставлено.

Кроме того, первый вице-президент федерации Х. Г. незаконно снял 162 млн сумов с корпоративной пластиковой карты федерации для личных нужд.

Этими же должностными лицами был оформлен фиктивный договор на привлечение спонсоров и растрачено 130 млн сумов средств федерации на личные нужды.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело и проведено следствие. Суд вынес приговоры в отношении виновных.

12 сентября Генпрокуратура сообщала о хищениях более чем на 2 млрд сумов в Федерации плавания.