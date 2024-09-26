Бунёд Бахтиёрович Мамаджанов назначен хокимом Учтепинского района Ташкента, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Он родился в 1985 году в Ташкенте. В 2008 году окончил Ташкентский финансовый институт со степенью магистра, в 2006-м — бакалавриат этого же вуза.

С 2020 года занимал должность заместителя председателя правления «Асакабанка». В банковской системе работал с 2007 года.

Предыдущий хоким района Фарход Абдуллаев, работавший на этой должности с 2019 года, в июне был назначен председателем правления нового Узбекского комбината технологических металлов.

Накануне сообщалось о смене хокимов ещё двух районов Ташкента — Мирзо-Улугбекского и Шайхантахурского.