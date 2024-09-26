В Британском музее в Лондоне открылась выставка Silk Roads («Шёлковые пути»). Она включает более 300 предметов из 29 коллекций мира. Экспозиция раскрывает, как с 500 по 1000 годы н. э. передвижение людей, предметов и идей по Шёлковому пути способствовало формированию культуры и истории, говорится в сообщении пресс-службы Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Выставка Silk Roads стала первым сотрудничеством фонда со всемирно известным музеем. Подготовка к ней заняла три года с архивами Узбекистана.

14 артефактов из Узбекистана впервые представлены в Великобритании. Среди них — панно дворцов в Афросиабе, Варахше и цитадели Кафыр-Кала; предметы быта и одни из древнейших в мире шахматных наборов из Самаркандcкой области; оссуарий c крышкой, серебряное блюдо с согдийскими надписями и другие ценные находки.

На выставке представлен фрагмент живописной росписи из «Зала послов» в Афросиабе VII века, обнаруженный в 1965 году случайно во время дорожных работ.

«Панно впечатляет своими размерами — им были украшены все четыре стены большого квадратного зала для приёма персон размером 11×11 метров. Исследователи сходятся во мнении, что здание являлось резиденцией царя Вархумана», — сообщили в Фонде развития культуры и искусства.

На стенах зала изображены посланники из нескольких стран: Китая, Кореи и Индии. На южной стене виден Самарканд и согдийский мир: религиозная погребальная процессия в честь предков во время праздника Навруз. На выставке представлена южная стена зала, лучше всех сохранившая яркость красок.

«Эта выставка представляет редкие и ценные артефакты из музейных собраний Узбекистана, демонстрирующие наше богатое историческое и культурное наследие. Уверена, что эта выставка станет источником вдохновения для всех, кто интересуется историей и культурой Шёлкового пути, и станет символом наших общих усилий по укреплению и развитию культурных связей между народами», — сказала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева на открытии выставки.

Саида Мирзиёева.

«Наша цель — рассказать более обширную и сложную историю Шёлкового пути не только с позиции торговли между Востоком и Западом, особо подчеркнув взаимосвязанность Азии, Африки и Европы в период с 500 по 1000 годов н. э. Это было по-настоящему совместное усилие, в духе Шёлкового пути», — поделился Люк Ю-Пинг, куратор китайской живописи, гравюр и центральноазиатских коллекций Британского музея.

Сью Бруннинг, куратор европейских раннесредневековых коллекций и коллекций Саттон-Ху, отметила, что выставка позволяет по-новому взглянуть на историю Шёлкового пути, включая территории, которые традиционно не ассоциируются с ним. Например, среди экспонатов представлена коробка из китовой кости, созданная в северо-восточной Англии, за которой стоят истории и легенды, отражающие межконтинентальные связи периода с 500 по 1000 годы н. э.

Элизабет О’Коннелл, куратор византийского мира, подчеркнула, что выставка освещает путешествия людей и предметов, пересекающих пространство от Тихого до Атлантического океанов. Среди экспонатов можно найти истории дипломатов, паломников, учёных, студентов, беженцев и пленников. В числе личных историй — рассказ о Виллибаде, контрабандисте бальзама из Англии, и о китайской принцессе, которая раскрыла тайны шелководства.

Выставка продлится до 23 февраля 2025 года в галерее выставок Сэйнсбери в Британском музее.