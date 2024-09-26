Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса — лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров прокомментировал реакцию представителя МИД России Марии Захаровой касательно инцидента в 188-й школе Ташкента. В заявлении она сказала, что российская сторона запросила у Узбекистана «официальные разъяснения» по поводу избиения завучем, заменявшим учителя русского языка, ученика 6-го класса, и призвали «принять меры» к виновной.

Алишер Кадиров заявил: «Право ребёнка нарушено в школе Республики Узбекистан, в отношении ребёнка гражданина Узбекистана, и меры будут приняты на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана! Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них предостаточно».

«Кажется, ещё рановато делать выводы, что они осознали, что нет пользы от конфликтов на пустом месте», — добавил депутат.

Эксперт в сфере образования Комил Джалилов назвал слова Марии Захаровой «мастер-классом по созданию политической проблемы».

«Может быть, мы сможем сказать тем на севере, кто всё ещё считает себя „старшим братом“ или „старшей сестрой“, что Узбекистан — суверенное государство и что мы можем сами решить проблему дисциплины в школах Узбекистана?» — написал он.

Финансист Отабек Бакиров поинтересовался, смогут ли официальные лица Узбекистана заявить, что «происходящее в школах Узбекистана является внутренним делом Узбекистана», что мы решим это сами, исходя из своих законов".

Оба автора, являющихся активными представителями общественности Узбекистана, написали свои посты до появления заявления Алишера Кадирова.

Комил Джалилов напомнил, что ранее представители России интересовались тем, как преподаётся история в школах Узбекистана.

Член комиссии Совета по межнациональным отношениям при президенте России, научный сотрудник Института российской истории Александр Дюков критиковал подачу в узбекистанских учебниках информации об исторических событиях, когда страна находилась в составе Российской империи и СССР.

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета России, отмечал, что в школьных учебниках стран Центральной Азии и Закавказья наблюдаются «откровенно антироссийскую подача, манипуляция и откровенная подтасовка исторической действительности». Он утверждал, что это происходит «под кураторством и чутким контролем враждебного „Запада“ и США, при грантовой поддержке которых там открывается всё больше „центров образования“».

Об этом также писало издание Asia Today. Комил Джалилов отмечал неточности в статье и заявил, что автору статьи нужно было «показать», что здесь есть «рука Запада».

«Автор статьи почему-то не вспомнил, что Узбекистан — суверенное государство (а не „национальный регион“ России) и что содержание образования в школах Узбекистана — внутреннее дело Узбекистана», — указал он.

«Ещё интереснее то, что автор статьи не стал анализировать учебники истории, утверждённые в России и преподаваемые с 2023 года как единый официальный учебник об истории России в период с конца Второй мировой войны. При анализе можно было бы увидеть, что стремления к национальному освобождению и политической независимости после Первой мировой войны описывались как „военный сепаратизм“, а причины возникновения „басмаческого движения“ интерпретировались однобоко, связываясь только с исламскими традициями. Узбекистан и ряд других республик заклеймили как „менее развитые республики“», — написал эксперт.

В 2020 году представитель Мария Захарова также высказалась о проекте закона о делопроизводстве в госорганах Узбекистана на государственном языке. В МИД Узбекистана тогда ответили, что вопросы регулирования сферы узбекского языка являются исключительной прерогативой внутренней политики государства.