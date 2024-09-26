В Узбекистане разработают концепцию по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения. Это предусмотрено постановлением правительства от 23 сентября.

Документом утверждается состав рабочей группы, которая разработает проект концепции. Её возглавит вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров. В состав группы также войдут его первый заместитель Илхом Норкулов, директор Агентства стратегических реформ при президенте Баходир Рахматов и заместители из других министерств и ведомств. Также будут привлечены специалисты Международного валютного фонда, Азиатского банка развития и Международной организации труда.





Рабочая группа займётся анализом существующих проблем в действующей пенсионной системе и подготовит предложения, направленных на обеспечение её устойчивости и укрепление социальной справедливости на основе передового зарубежного опыта.

До 1 марта 2025 года поручено разработать и представить в Администрацию президента проект концепции реформирования пенсионной системы.

При этом рабочая группа должна широко освещать суть подготавливаемых предложений по проекту концепции через СМИ и соцсети, а также проводить опросы.

В апреле 2023 года Всемирный банк в своём отчёте «Повышение эффективности государственных расходов в человеческий капитал и водохозяйственную инфраструктуру в Узбекистане» предлагал стране поднять пенсионный возраст.

В отчёте отмечалось, что с момента принятия решения до начала его реализации целесообразно дать работникам предпенсионного возраста время на адаптацию, чтобы они могли скорректировать свои жизненные планы.

«Оптимальным вариантом было бы принятие решения в рамках Национальной стратегии социальной защиты на 2021−2030 годы, предусматривающего медленное (3−4 месяца в год) повышение пенсионного возраста до 65 лет, начиная с 2025 года. В дальнейшем это позволит постепенно сдвинуть границу между трудоспособным и пенсионным возрастом, уменьшив давление демографических изменений. Очень важно для страны успеть сделать это до исчерпания потенциала демографического роста рабочей силы (середина 2040-х годов), так как это уже вопрос национальной конкурентоспособности», — отмечали в ВБ.





Отмечалось, что в соседних странах значительно выше показатели рождаемости и пенсионного возраста, что «даёт им некоторые преимущества». В долгосрочной перспективе повышение пенсионного возраста будет способствовать обеспечению финансовой устойчивости пенсионной системы и государственных финансов, указывали во Всемирном банке.

В июле этого года Агентство стратегических реформ сообщало, что охват пенсионной системой в Узбекистане составляет всего 38% — из-за высокой неформальной занятости. При высоком уровне взносов (12−25%) в сравнении с другими странами выплаты находятся на среднем уровне. Агентство тогда изучило, как сделать пенсионную систему страны адекватной.